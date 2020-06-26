 

Геращенко заявил, что вырубка леса и наводнение – “два отдельных вопроса”

26.06.2020, 1:15, Новости дня

Наводнение в западных областях Украины не связано с незаконными вырубками лесов. Такое мнение 25 июня в эфире телеканала “1+1” выразил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

“На мой взгляд, есть два отдельных вопроса. Первый вопрос – это катастрофическое наводнение, которое зависит от осадков, которые действительно катастрофические. Во-вторых, это вопрос незаконных вырубок леса. Хочу сказать, что вы видели кадры и в Румынии, и в Сербии, и в Словакии, и там также наводнение. Почему? Потому что там тоже есть вырубка леса? Нет, потому что когда выпадает 200 мм осадков (двухмесячная норма) за два дня, то в каждом регионе Европы, Америки, Китая будет такое же наводнение”, – сказал он.

Замминистра подчеркнул, что сегодня из страны запрещено вывозить лес железнодорожным транспортом, а если это попытаются сделать машинами, “это видят и СБУ, и полиция, поэтому это также невозможно”.

Интенсивные осадки 22–23 июня привели к наводнению в Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях. Самая сложная ситуация – в Ивано-Франковской области, где остаются подтопленными более 9 тыс. домов, повреждено более 600 км автодорог, 900 человек эвакуированы или отселены, проинформировал 25 июня пресс-центр ГСЧС.

Кабинет Министров Украины 25 июня выделил на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации 672 млн грн.

Во время стихийного бедствия в Ивано-Франковской области погибло три человека, один пропал без вести.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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