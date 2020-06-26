 

Зеленский о квартирах, которые передают пострадавшим от взрыва на Позняках: Это не бюджетные деньги

26.06.2020, 1:15, Новости дня

На новые квартиры, которые 25 июня начали передавать пострадавшим от взрыва многоэтажного жилого дома по улице Соломии Крушельницкой в Киеве, бюджетные средства потрачены не были. Об этом телеканалу “1+1” сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

“Это не бюджетные деньги. Так и есть, это правда. Мы проговорили с застройщиками. Офис президента нашел застройщиков, которые нам действительно помогли. Мы с ними пообщались. Они понимают, что мы вместе можем им (пострадавшим. – “ГОРДОН”) помочь. Вот и все”, – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что все 40 квартир, которые намерены передать жильцам взорвавшегося дома, находятся в Киеве, а не в области.

“12 квартир уже готовы, они достроены. На протяжении… максимум полутора месяцев еще 28 квартир мы выделим”, – пообещал Зеленский.

25 июня он вручил пострадавшим документы на 12 квартир.

Взрыв в шестом подъезде дома в Дарницком районе Киева прогремел 21 июня в 10.00. Разрушены перекрытия четырех этажей, 40 квартир повреждено.

Спасатели 21 июня нашли тела трех погибших, 22 июня под завалами дома нашли тело еще одного жильца многоэтажки. В ночь на 23 июня из-под завалов извлекли последнюю, пятую жертву взрыва.

В результате происшествия пять человек получили травмы.

По предварительным данным, в доме взорвалась газовоздушная смесь, что привело к разрушению межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей. По данным агентства УНН, накануне происшествия в доме меняли газовые счетчики.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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