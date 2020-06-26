«И из Польши, и из России подкидывают»

26.06.2020, 1:06, Разное

Лукашенко пожаловался на вбросы о президентской кампании. В Кремле свою причастность отрицают.

Президент Беларуси Александр Лукашенко пояснил о «вмешательстве из-за рубежа» в выборы главы страны, назначенные на 9 августа. По его словам, связанные с российским руководством структуры «распространяют жуткие фейки»; в Кремле обвинения отрицают.

«Фейки будут постоянно, — сказал Лукашенко на совещании. — И нам надо это иметь в виду, с этим жить и бороться. Кстати, это подбрасывается структурами "бабичевскими" [бывшего посла в Минске Михаила Бабича], [телеграм-каналами] "незыгарями" из России. Это не наше, это из РФ идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям то в мозги уже вбросили это».

«Кукловоды», по словам главы Беларуси, «и с одной, и с другой стороны: и в Польше живут, и из РФ подкидывают». Он пообещал при встрече обсудить это с российским президентом Владимиром Путиным: «Мы не можем взять ядерную боеголовку, размахивать и кричать, или говорить о гиперзвуковом оружии, что мы вам ответим. Мы обычная среднеевропейская страна, миролюбивая, нацеленная на спокойную жизнь».

Пресс-срекретарь Путина Дмитрий Песков ответил на это, что РФ «никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы, тем более которые проходят у нашего союзника — Беларуси». Минск же не предоставил никаких аргументов, добавил Песков.

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В качестве примера фейков Лукашенко привел сообщение из белорусского телеграм-канала о том, что на счетах его сына Виктора в Швейцарии якобы находятся 840 млн долларов (упомянутый им «Незыгарь», которого СМИ связывают с Кремлем, сообщение репостил). «Направьте туда [в Швейцарию] по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет», — прокомментировал он обвинения.

Власти страны упоминали о «кукловодах» из России, говоря и о расследовании в отношении арестованного соперника Лукашенко на выборах Виктора Бабарико, который до объявления о президентских амбициях в мае почти 20 лет возглавлял «дочку» Газпрома Белгазпромбанк.

«Кукловоды, стоящие за его [Бабарико] деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в "Газпроме", а может быть, и выше», — утверждал глава комитета госконтроля страны Иван Теретель. Российские акционеры в свою очередь выступали против временной администрации, назначенной Нацбанком Беларуси.