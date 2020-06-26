Guardian – «для танго нужны двое» — глава Европарламента заявил об отсутствии энтузиазма Лондона в переговорах с Брюсселем

26.06.2020, 1:00, Новости дня

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли обвинил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в нежелании идти на компромисс в переговорах по сделке по брекситу, пишет The Guardian. Сассоли отметил, что надеется на продление переходного периода после 31 декабря из-за возникших во время пандемии трудностей в переговорах об условиях будущих отношений.



Twitter / David Sassoli

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не захотел идти на компромисс, чтобы заключить сделку о торговле и безопасности с Евросоюзом, на саммите на прошлой неделе, заявил в интервью The Guardian председатель Европейского парламента Давид Сассоли.

Несмотря на оптимизм в Великобритании относительно потенциальной сделки, Сассоли предупредил, что после видеоконференции Брюссель остался обеспокоен отсутствием «энтузиазма» в поисках общих точек соприкосновения по спорным вопросам.

Так, после саммита, состоявшегося в прошлый понедельник, Джонсон настаивал на том, что не видит причин, по которым соглашение по брекситу не может быть достигнуто до конца июля.

В совместном заявлении Джонсон, Сассоли, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель подчеркнули, что переговорам «необходим новый импульс».

Тем не менее, по словам собеседника The Guardian, он не верит в то, что британский премьер «готов сделать всё необходимое» для достижения соглашения до окончания переходного периода 31 декабря.

«Вместе мы очень обеспокоены, потому что не видим большого энтузиазма со стороны британских властей и не видим сильной воли к достижению соглашения, которое бы удовлетворяло все стороны, — заявил Сассоли. — И это ставит нас в ситуацию, в которой на данный момент мы, откровенно говоря, немного обеспокоены».

Обе стороны не могут продвинуться в обсуждении вопроса поддержания равных условий для британского и европейского бизнеса в отношении экологических, социальных и трудовых стандартов и безопасности, а также доступа европейских рыболовов в британские воды.

Как напоминает издание, в среду главный переговорщик ЕС по брекситу Мишель Барнье

подтвердил, что готов работать над «умными компромиссами» на очередных раундах переговоров, запланированных на июль и август.

По словам Сассоли, страны — члены ЕС предоставили Барнье «максимальную свободу действий» в поисках компромисса, но «для танго нужны двое».

При этом европейский политик отметил, что в связи с возникшими во время пандемии трудностями в переговорах об условиях будущих отношений надеется на продление переходного периода. В частности, как Барнье, так и главный переговорщик по брекситу от Великобритании Дэвид Фрост переболели коронавирусом, напоминает The Guardian.