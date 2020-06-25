“Ливерпуль” впервые в истории стал чемпионом английской премьер-лиги

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25.06.2020, 23:55, Новости дня

Футбольный клуб "Ливерпуль" стал новым чемпионом Англии. Победа в английской премьер-лиге стала для мерсисайдцев первой за время выступлений в премьер-лиге, образованной в 1992 году.

Титул чемпиона страны покорился подопечным Юргена Клоппа досрочно — за семь туров до фактического окончания текущего сезона в чемпионате Англии. Это произошло после того, как ближайший конкурент "Ливерпуля" — "Манчестер Сити" на выезде проиграл "Челси" (1:2).

После этого между идущим вторым "Сити" и лидирующим "Ливерпулем" образовался разрыв в 23 очка, что сделало "красных" недосягаемыми для всех своих соперников в нынешнем сезоне. За оставшееся игры "горожане" при наилучших раскладах могли бы набрать только 21 балл.

Таким образом, "Ливерпуль" официально оформил первое чемпионство в современной премьер-лиге. Предыдущая победа ливерпульцев была датирована сезоном 1989/90, когда турнир официально назывался Первым дивизионом.



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