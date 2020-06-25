«После пандемии коронавируса миру грозит вспышка туберкулеза»

25.06.2020, 23:50, Разное

Главный фтизиатр ЦФО — о загадках смертности от COVID-19 и правилах выживания во время эпидемии.

Ученые Великобритании и США уже сообщили, что на фоне распространения коронавируса миру грозит новая эпидемия, — эпидемия туберкулеза. Число инфицированных палочкой Коха до 2025 года будет расти как снежный ком, считают специалисты. За пять лет туберкулез может убивать до полутора млн человек ежегодно. Действительно ли теперь миру и РФ грозит вспышка туберкулеза? Что могут рассказать о текущей пандемии коронавируса фтизиатры, исходя из отечественного опыта этой медицинской службы? И что уже сейчас нужно делать каждому из нас, чтобы, избежав одной напасти, не угодить в другую? Обо всем этом рассказал главный фтизиатр Центрального федерального округа (ЦФО), главврач Воронежского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н. С. Похвисневой Сергей Корниенко.

Фото: Алиса Ермакова, для «Новой»

— Сергей Васильевич, палочка Коха опасна, но с 1882 года хорошо изучена и предсказуема. А как вы с позиции фтизиатра оцениваете то, что происходит сейчас с распространением коронавируса?

— COVID-19 отличается от туберкулеза, да и других бактериальных и вирусных инфекций, чрезвычайной контагиозностью. Вероятность заразиться очень велика. Поэтому и такие жесткие средства защиты, обязательные условия самоизоляции. Но пока у меня не сложилось мнения о едином мировом подходе к предупреждению и лечению коронавирусной инфекции. Статистика противоречива. В Италии смертность тяжелобольных зашкаливала из-за нехватки ИВЛ. А по последним российским данным на опыте инфекционной больницы в подмосковной «Коммунарке», выживают только 13 процентов больных, подключенных к ИВЛ. То есть вирус все время меняет свое поведение. Поэтому сейчас для каждого врача самое главное — спасать жизнь человека и выявлять новые факторы, с которыми приходится сталкиваться в борьбе с коронавирусом. Все новые проблемы и сюрпризы в лечении конкретного больного обязательно необходимо регистрировать — это потребуется для корректировки дальнейшей тактики диагностики и лечения. Медработники не могли же сразу предусмотреть новые обстоятельства такого непредсказуемого и стремительного распространения инфекции.

В целом коронавирус стал ярким маркером всех недостатков в организации здравоохранения многих стран.

— Чему в новых условиях может научить многолетний опыт борьбы с туберкулезом?

— Борьба с туберкулезом в РФ базируется на принципах мировой, но в большей степени отечественной фтизиатрии. Здесь уже все «отшлифовано» до мелочей, надо только исполнять. Да, палочка Коха мутирует и становится все более устойчивой к антибактериальной терапии. Подбираются новые препараты. Но главные принципы борьбы с туберкулезом остаются незыблемыми. Это раннее активное выявление и максимальное разобщение больных по степени эпидемиологической опасности во время лечения, чтобы не были заражены окружающие и чтобы не произошло перекрестного инфицирования больных.

Сейчас у нас в палатах лежат два-три, иногда один пациент. Но основная работа фтизиатрической службы и первичной лечебной сети направлена именно на раннее активное выявление туберкулеза, до появления у человека первых его симптомов. В подавляющем количестве случаев выявленный туберкулез еще не заразен и не опасен для окружающих. Если мы будем и дальше работать на опережение и активно выявлять туберкулез, то бациллярное ядро — то есть количество больных, выявленных уже с открытой формой, — сможет сократиться до трех процентов. И значит — сократится до минимума риск инфицирования всего остального населения.

Сергей Корниенко. Фото: Алиса Ермакова, для «Новой»

Но в том и отличие туберкулеза от коронавируса, что от момента инфицирования человека до первых признаков болезни проходят недели. Бывает, и месяцы. А в случае с коронавирусом такого времени у врачей нет! Здесь клиника с грозными осложнениями может нарастать стремительно, за считаные часы после заражения. Поэтому сейчас все медработники «заточены» на выявление коронавирусной инфекции. Выявление происходит в первую очередь в группе всех температурящих и кашляющих людей. То есть сразу настораживают симптомы, схожие с первыми симптомами туберкулеза. При отрицательном тесте на COVID-19 у пациента его не выпускают из виду все равно, а направляют на рентгенологическое обследование с последующей консультацией фтизиатра. Количество телемедицинских консультаций, которые мы проводим с такими пациентами, увеличилось за полтора-два месяца почти в три раза.

— Но при этом во время приостановки планового приема в поликлиниках на полтора месяца остановлено и плановое прохождение флюорографии — то есть «заморожена» та самая борьба с туберкулезом на опережение. Не грозит ли нам теперь всплеск заболевания?

— В Воронежской области не грозит, потому что здесь пока сохраняется большой задел своевременно обследованного населения. В ближайшее время мы должны возобновить все широкомасштабные диагностические мероприятия по выявлению туберкулеза. Начнем с сельских поселений, где нет стационарных флюорографов. А все передвижные уже на старте, и теперь они заработают в более интенсивном режиме. Мы действительно должны наверстать эти один-два месяца, когда обследования не проводились.

Медработники и водители будут начинать работу на час-два раньше, чтобы в этот же день приехать еще в одно село.

И мы наверстаем. Потому что, повторюсь, у нас есть большой опыт в организации всей этой работы. Все алгоритмы по раннему активному выявлению туберкулеза отработаны.

Но система по раннему активному выявлению и профилактике работает только в России. В Западной Европе туберкулез лечат только в случае обращения самих пациентов, никто превентивно его не выявляет. И я думаю, что после эпидемии коронавируса мир столкнется со вспышкой туберкулеза.

К слову, новый экстремальный режим, в котором оказалась вся лечебная сеть, для нас повседневная работа. Мы всегда живем в таком режиме, работаем в масках и респираторах, с полным соблюдением правил инфекционного контроля. Потому что если наши больные, которые длительно лечатся от туберкулеза, еще заразятся коронавирусной инфекцией, то может случиться трагедия.

Воронежский областной клинический противотуберкулезный диспансер. Фото: Алиса Ермакова, для «Новой»

— Ваш прогноз совпадает с мнением зарубежных ученых по скорой вспышке туберкулеза в мире?

— На днях я беседовал с руководителем департамента по борьбе с туберкулезом ВОЗ Терезой Касаевой. Сейчас в мире идет огромная работа по сдерживанию коронавируса. Медикам всех уровней наряду с диагностикой и лечением поставлена задача ведения всех непредвиденных факторов статистики заболеваемости. Но и по туберкулезу — в том числе. Потому что туберкулеза действительно будет становиться все больше. Мое личное мнение — причина огромной смертности от коронавируса в США связана в том числе с большим количеством не выявленных ранее больных туберкулезом в этой статистике. Люди были больны, но не знали об этом. Такая же ситуация, на мой взгляд, и в Западной Европе, где особенно много невыявленного туберкулеза остается в группах мигрантов. Это заболевание стало триггером фатального течения коронавирусной инфекции. Ведь если COVID-19 попадает в легочную ткань, уже пораженную туберкулезом, то шансы выжить резко падают.

— В здравоохранении США тоже не практикуется плановое флюорографическое обследование легких?

— Не практикуется.

И весь мир удивлялся: мол, зачем вы такие деньги из бюджета тратите на ежегодные флюорографические осмотры? А вот затем!

У нас выявлены, локализованы и активно лечатся практически все случаи деструктивного туберкулеза. И уже появились официальные исследования о том, что в благоприятном течении коронавирусной инфекции в большинстве случаев у россиян свою роль сыграла противотуберкулезная прививка БЦЖ, которую в нашей стране на протяжении многих десятков лет делают практически всем детям.

— Что сейчас на поэтапном выходе из самоизоляции нужно сделать, чтобы себя обезопасить?

— В первую очередь нужно осознать, что запуском к развитию коронавирусной инфекции и туберкулеза в случае заражения является сбой в иммунитете каждого человека. Поэтому позаботьтесь о восстановлении и укреплении иммунитета. Бросьте все вредные привычки. Высыпайтесь, задайте себе физическую нагрузку. Питайтесь полноценно, с присутствием в рационе витаминов, микроэлементов и белка. Обязательно продолжайте использовать маску в общественных местах и соблюдайте все правила разобщения и личной гигиены. Угроза заражения коронавирусом по-прежнему высока.

Ольга Бренер,

издание «Горком 36» — для «Новой»