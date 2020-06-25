Цена поставок российского газа в Китай в апреле снизилась на 10%

25.06.2020, 23:30, Новости дня

В апреле стоимость поставок газа в Китай по магистрали «Сила Сибири» снизилась на 10%, следует из данных генеральной администрации по таможне Китая и ФТС России.

Зимой, а также в марте цена превышала 200 долларов за тысячу кубометров, в апреле она снизилась до 182,7, передает «Интерфакс».

Контракт привязан к цене мазута и газойля с девятимесячным лагом.

Как сообщается, средняя цена экспорта газа Газпромом снизилась в апреле до 109 долларов.

В конце мая сообщалось, что газопровод «Сила Сибири» столкнулся с проблемами при освоении Чаяндинского месторождения.