 

Цена поставок российского газа в Китай в апреле снизилась на 10%

25.06.2020, 23:30, Новости дня

В апреле стоимость поставок газа в Китай по магистрали «Сила Сибири» снизилась на 10%, следует из данных генеральной администрации по таможне Китая и ФТС России.

Зимой, а также в марте цена превышала 200 долларов за тысячу кубометров, в апреле она снизилась до 182,7, передает «Интерфакс».

Контракт привязан к цене мазута и газойля с девятимесячным лагом.

Как сообщается, средняя цена экспорта газа Газпромом снизилась в апреле до 109 долларов.

В конце мая сообщалось, что газопровод «Сила Сибири» столкнулся с проблемами при освоении Чаяндинского месторождения.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.06 / Джо Байдена не отпускает Украина: обнародована новая серия записей его разговоров с Порошенко

01.06 / Уолл-стрит демонстрирует рост, отражая надежды на восстановление экономики

11.04 / Теннисист Рафаэль Надаль примет участие в киберспортивном турнире

29.05 / Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в США

29.05 / Трамп заявил о разрыве отношений с ВОЗ

23.06 / Госпитализирован арестованный за пьяное ДТП внук экс-губернатора

16.06 / Для подлодок ВМС США десятилетиями поставляли некачественный металл

22.06 / Россиянам напомнили о нерабочей среде

26.05 / Путин заявил о пройденном пике коронавируса в России

20.05 / Первый самолет с партией аппаратов ИВЛ вылетел в Россию из США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска