 

Космонавт предложил новый термин для выхода туристов за пределы МКС

25.06.2020, 23:16, Новости дня

Космический турист не сможет самостоятельно действовать за пределами МКС, без длительных тренировок он нуждается в сопровождении опытного космонавта, сообщил космонавт Геннадий Падалка.

Падалка подчеркнул, что есть «вопросы безопасности», речь идет о «большом риске», ведь «космонавт готовится годами, тренируется, проводя в гидролаборатории под водой и на специализированных тренажерах десятки и сотни часов». Туристы такую подготовку проходить не будут, сказал он.

Космонавт считает, что не стоит говорить об их «выходе в открытый космос», поскольку «это называется вынос туриста в открытый космос», передает РИА «Новости».

Как сообщил Падалка, если туриста подготовят к выходу в сжатые сроки, это приведет к обесцениванию и дискредитации профессии космонавта. Он заявил, что Центру подготовки космонавтов надо будет изменить отношение к представлениям космонавтов к госнаградам, если подготовка и выход туриста в открытый космос окажутся настолько просты.

Падалка является рекордсменом по суммарному времени нахождения в космосе – 878 суток.

Напомним, РКК «Энергия» и американская компания Space Adventures Inc. подписали контракт, согласно которому в 2023 году турист впервые совершит выход в открытый космос.

Космонавт Максим Сураев заявил, что для первого полета в космос туристу необходимо тщательно подготовиться и физически, и психологически.



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