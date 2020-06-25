На администратора телеграм-канала “Беларусь головного мозга” завели уголовное дело за организацию массовых беспорядков

25.06.2020, 23:09, Новости дня

В отношении задержанного 25 июня администратора телеграм-канала “Беларусь головного мозга” Игоря Лосика завели уголовное дело по статье за организацию массовых беспорядков. Об этом белорусской службе Радио Свобода рассказала его супруга Дарья.

По статье 342 УК РБ (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) блогеру грозит до трех лет лишения свободы. В настоящее время Игорь Лосик находится в изоляторе временного содержания на улице Окрестина в Минске.

“Позвонил дежурный следователь и рассказал, что дали дежурного адвоката”, – рассказала Радио Свобода Дарья.

Лосика задержали 25 июня, этому предшествовал обыск в его квартире с участием девяти человек и двух понятых. При обыске сотрудники правоохранительных органов предъявили ордер за подписью прокурора. У блогера конфисковали ноутбук, компьютер и, возможно, телефон.

Игорь Лосик также является внештатным консультантом Радио Свобода по вопросам новых медиа. Исполняющий обязанности президента Радио Свободная Европа/Радио Свобода Дейзи Синделар выразила сожаление в связи с задержанием независимого блогера и стипендиата фонда Вацлава Гавела:

“Ведение блога не является преступлением. Мы требуем, чтобы Игорь Лосик был немедленно освобожден и чтобы ему были немедленно возвращены все конфискованные материалы и оборудование, – подчеркнула она. – А также чтобы белорусские должностные лица прекратили преследование людей, которые выполняют важную работу по информированию общественности о событиях, связанных с предстоящими президентскими выборами в стране”.

Министр внутренних дел Юрий Караев 25 июня, отвечая на вопросы депутатов, заявил, что люди, которые хотят “сделать уличную революцию, очень хорошо организованы” и “управляются через телеграм-каналы”. В качестве примера он привел онлайн-трансляцию белорусской службы Радио Свобода от 18 июня.

“Они заменили собой стримы Тихановского. В бегущей строке, с комментариями самоорганизовывались и организовывались с кем-то: “смещаемся вправо”, “смещаемся влево”, “разрыв цепочки”, – цитирует государственное агентство БелТА главу МВД. Как считает Караев, такие массовые мероприятия якобы опасны тем, что “привлекают большое количество непричастных людей”.

19 июня журналисты Радио Свобода Александра Дынько и Андрей Рябчик освещали очередную акцию солидарности. Во время прямого эфира их задержали.

На канал “Беларусь головного мозга” подписаны 167 тысяч человек. Он подробно освещает события вокруг предстоящих выборов президента Беларуси, в том числе последние задержания во время “цепи солидарности” в Минске и других городах 18 и 19 июня. На этих акциях люди требовали освободить из-под стражи кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, а также видеоблогера Сергея Тихановского. По данным лишенного аккредитации правозащитного центра “Весна”, по стране за четыре дня было задержано более 360 человек.