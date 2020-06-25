В Москве за сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом
25.06.2020, 23:08, Новости дня
В Москве за минувшие сутки умерли 25 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.
У них подтвердили пневмонию. Общее число скончавшихся вирус-положительных пациентов в столице – 3694 человека, передает ТАСС.
24 июня сообщалось, что в городе за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом.
Напомним, мэр столицы Сергей Собянин призвал москвичей продолжать соблюдать масочно-перчаточный режим.
Минздрав заявил о росте уровня популяционного иммунитета против коронавируса в Москве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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