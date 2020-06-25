В Москве за сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом

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25.06.2020, 23:08, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 25 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.

У них подтвердили пневмонию. Общее число скончавшихся вирус-положительных пациентов в столице – 3694 человека, передает ТАСС.

24 июня сообщалось, что в городе за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом.

Напомним, мэр столицы Сергей Собянин призвал москвичей продолжать соблюдать масочно-перчаточный режим.

Минздрав заявил о росте уровня популяционного иммунитета против коронавируса в Москве.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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