Министры иностранных дел Венгрии и Украины обсудили ситуацию в Закарпатье

25.06.2020, 23:06, Новости дня

КИЕВ – Венгрия сформулирует просьбу к правительству Украины для того, чтобы на Закарпатье [в ходе реформы децентрализации – Т.Б.] остался Береговский район, где компактно проживает венгерское население. Об этом на совместном брифинге с главой МИДа Украины Дмитрием Кулебой в Киеве 25 июня заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Szijjártó Péter).

«Что касается Береговского района, есть Береговский район, […] и у нас есть право сформулировать просьбу к правительству Украины, чтобы эта ситуация осталась, но это просьба с нашей стороны, чтобы Береговский район остался, но решение будете принимать вы. А это наша просьба и мы очень надеемся, что вы позитивно отнесетесь к этому», – отметил Петер Сийярто во время онлайн трансляции на странице внешнеполитического ведомства Украины в Фейсбуке.

Как сообщает информационное агентство РБК-Украина, венгерский министр подчеркнул, что не видит «ничего плохого в сотрудничестве двух стран, чтобы сделать Закарпатье историей успеха».

«Это интересы Украины, ведь Закарпатье находится на территории Украины. Это общий интерес Украины и Венгрии… И в последние месяцы я вижу, что мы являемся союзниками […]. Надеюсь, что и с новым губернатором Закарпатья станем союзниками», – заявил Петер Сийярто.

Береговский район на Закарпатье не создается заново, он существовал и раньше, а теперь в пределах административно-территориальной реформы укрупняется. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Украинское национальное информационное агентство «Укринформ».

«Береговский район давно уже существует… В рамках реформы децентрализации происходит укрупнение районов в соответствии с европейской методологией. Поэтому путем присоединения Виноградовского района происходит укрупнение района и создание укрупненной единицы. Ни о каком создании нового Береговского района не идет речь», – подчеркнул Кулеба.

Как сообщает Интернет-сайт внешнеполитического ведомства Украины, 25 июня министры иностранных дел двух стран впервые после почти семи лет перерыва провели в Киеве заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

«Во время коронавирусного кризиса надо спасать и людей, и экономики. Восстановив сегодня работу комиссии, мы разблокируем целый ряд совместных экономических и транспортных проектов, модернизацию пограничной и трансграничной инфраструктуры, даем новый импульс сотрудничеству в аграрной сфере, энергетике, охране окружающей среды», – заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

МИД Украины сообщает, что товарооборот между двумя странами по итогам 2019 составил 2,8 миллиардов долларов.

О дискуссиях в отношениях двух стран

Политолог-международник Антон Кучухидзе отмечает, что в переговорах с Венгрией Украина отстаивает свои интересы, учитывая при этом евроинтеграционный вектор развития внешней политики.

«Есть разговоры в оппозиции, что президент Владимир Зеленский чуть ли не готов сдать национальные интересы, что создается провенгерский Береговский район. Но если посмотреть статистику, то сейчас в Береговском районе 73 процента венгры, а после реформы и укрупнения их будет 45 процентов от общего количества жителей», – говорит Антон Кучухидзе корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он отмечает, что согласно рекомендациям Венецианской комиссии, украинский закон об образовании, который является частью дискуссий между Киевом и Будапештом, нужно привести к евростандартам.

«Офис президента, Верховная Рада и МИД, скорее всего, будут работать над тем, чтобы в законе об образовании были европейские стандарты, потому что Украина является участником Европейской хартии региональных языков или языков нацменьшинств. Этот документ не запрещает использовать языки национальных меньшинств на всех стадиях образовательного процесса – начиная от детских садов, в начальной и средней школе, и до университетов», – подчеркивает Антон Кучухидзе.

По словам политолога, вопрос языка политизировался и был технологией других политических сил: для политики президента Владимира Зеленского – это попытка найти общий язык с западными партнерами, желание разблокировать работу комиссии Украина – НАТО.

Жест, но не уступка

Политолог Дмитрий Тужанский считает, что тема процесса децентрализации на Закарпатье политизирована.

«В чем нюанс и почему это политизированная тема? Будапешт в отношениях со всеми соседями – Румынией, Словакией, Хорватией, Украиной выступает за то, чтобы венгры, которые проживают компактно в этих странах, имели право на разные типы автономии – культурную, языковую, медийную и территориальную. Но автономию – не обязательно какая была у Крыма, а в разных видах. Они предлагали, и это было их требование, создать для венгров отдельных венгерский округ. Отдельный избирательный округ существовал на выборах в парламент в 1998-2002 годах», – говорит Дмитрий Тужанский корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Сегодня, по словам Дмитрий Тужанского, Береговский район Закарпатья, где проживают около семидесяти процентов венгров, оказался в центре дискуссии благодаря политике децентрализации в Украине.

«Через манипуляции разные политики говорят, что будет автономия для венгерского района, его передадут в аренду, или это будет крымский или донбасский сценарий. Это мнение не подкреплено фактами», – отмечает политолог.

Он объясняет, что политика децентрализации на разных этапах предусматривала разные сценарии укрупнения районов в Закарпатье. Сегодня речь идет о создании шести районов – Ужгородском, Мукачевском, Береговском, Хустском, Тячевском и Раховском на базе существующих тринадцати.

«Укрупнение районов и сохранение названия «Береговский район», может быть оценено как жест для венгров, но не как уступка», – утверждает Дмитрий Тужанский.