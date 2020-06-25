Пенс: выступление на презентации нового электропикапа в Огайо

25.06.2020, 23:06, Новости дня

Вице-президент США Майк Пенс в четверг прибыл в Огайо, чтобы выступить на презентации нового электропикапа, который производит местный стартап Lordstown Motors на заводе в Лордстауне, где раньше собирали продукцию General Motors.

Компания планирует в этом году нанять сотни сотрудников для производства нового пикапа Endurance. На заводе GM, который закрылся в марте 2019 года, в момент пиковой загрузки работали 4500 человек.

В то время, как лидер демократов штата назвал мероприятие неуместным «пиар-ходом», конгрессмен-демократ от штата Огайо Тим Райан приветствовал визит Пенса, выразив стремление сотрудничать с администрацией, чтобы обеспечить успех Lordstown Motors.

Губернатор Огайо Майк Девайн отказался посетить презентацию, заявив, что они с супругой избегают массовых мероприятий в связи с коронавирусом.

Позднее Пенс посетит мероприятие с участием сотрудников правоохранительных органов и общественных деятелей.