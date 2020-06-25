 

Bloomberg заявило о сокращении экспорта нефти Urals в июле на 40%

25.06.2020, 22:48, Новости дня

В июле экспорт российской нефти сорта Urals снизится на 40% относительно июня, сообщили источники, знакомые с прогнозной статистикой.

Как пишет Bloomberg, ожидается экспорт в объеме 785 тыс. баррелей в сутки.

Планируется, что в 2020 году РФ произведет 510–520 млн тонн нефти. Около половины пойдет на внутреннюю переработку, так что сокращение в рамках соглашения ОПЕК+ затронет экспортные поставки, передает РИА «Новости».

В частности, ожидается, что в июле поставки из Приморска упадут до 307 тыс. баррелей в сутки, их Усть-Луга – до 284 тыс., из Новороссийска поставят менее 200 тысяч.

Напомним, ОПЕК+ продлила сокращение добычи нефти в 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля.

ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 млн баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.



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