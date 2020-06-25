Один из главных аттракционов Disney решили переделать ради темнокожих

25.06.2020, 22:30, Новости дня

Решено переделать один из главных аттракционов на территории парков Disney – «Поющую гору» (Splash Mountain), в него включат темнокожую принцессу, сообщила компания Walt Disney.

Аттракцион представляет собой путешествие по ущелью, основанное на сюжетах и персонажах из анимационного фильма «Песни юга» 1946 года. Мультфильм критиковали за расистский подтекст, передает РИА «Новости».

Сообщается, что аттракционы в парках в Калифорнии и Флориде будут «полностью преображены». Указывается, что «тема навеяна любимым анимационным фильмом Disney «Принцесса и лягушка».

В аттракцион включат принцессу Тиану, которая является «современной, смелой и вдохновленной женщиной». Она «следует за своими мечтами и никогда не упускает из виду то, что действительно важно». По мнению компании, «это отличная история с сильным главным персонажем».

Компания подчеркнула «инклюзивность» новой концепции. Walt Disney считает, что это «говорит о разнообразии миллионов людей, посещающих парки каждый год».

Напомним, бренды Uncle Ben’s и Aunt Jemima решили изменить свои логотипы, на которых изображены афроамериканцы, на фоне антирасистских протестов в США.

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