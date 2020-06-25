Касперская указала на безопасность электронного голосования по Конституции

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25.06.2020, 22:16, Новости дня

Технология проведения электронного голосования абсолютно безопасна за счет технологии блокчейн, которая не позволяет подделывать голоса в процессе выбора, сообщила руководитель рабочей группы «Информационная безопасность», глава правления ассоциации программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская.

«Я заранее зарегистрировалась на сайте mos.ru, я голосовала через него. Сейчас я пришла в Общественную палату, и пока вы начали разговаривать, я за это время зашла [на сайт] ввела свой логин, пароль, мне прилетел код на мобильный телефон, я проголосовала», – цитирует РАПСИ Касперскую. 

По ее словам, технология проведения дистанционного электронного голосования абсолютно безопасна. 

«Безопасность голосования обеспечивается с помощью технологии блокчейн, что, по крайней мере, не позволяет подделывать голоса в процессе выбора. То есть что такое блокчейн? Это технология распределенного реестра, когда система автоматически распределяет вот этот код, так как голосование по нескольким серверам. Получается, если изменить что-то, то в каком-то из этих серверов информация тоже будет изменена. Это значит, что она уже будет не валидна», – отметила Касперская.

В четверг на всей территории РФ и за рубежом стартовало общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.



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