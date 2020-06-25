 

США применили в Сирии секретное оружие

25.06.2020, 22:16, Новости дня

Силы специальных операций США использовали секретную ракету, «сочетающую в себе средневековую жестокость и передовые технологии», чтобы уничтожить лидера сирийского филиала «Аль-Каиды» Халеда аль-Арури.

Американские чиновники и представители «Аль-Каиды» в среду подтвердили ликвидацию Халеда аль-Арури – фактического лидера террористической группировки «Хурас ад-Дин», сирийского филиала «Аль-Каиды». Операция по уничтожению террориста была проведена 14 июня в Идлибе.

«То, как он умер, было еще более поразительным», – пишет газета The New York Times, уточняя, что для ликвидации боевика была использована ракета секретной разработки.

Речь идет о выпущенной с беспилотника модифицированной ракете класса «воздух – поверхность» Hellfire с кинетическими поражающими элементами. На ракете была головная часть без взрывчатых веществ с инертной боеголовкой. Вместо взрыва верхняя часть машины Халеда аль-Арури была снесена десятками килограммов металла.

«Если он не погиб от удара этим высокоскоростным снарядом, другая особенность ракеты почти наверняка сделала это: шесть установленных внутри ракеты длинных лезвий, которые «раскрылись» за несколько секунд до удара и разрезали все на своем пути», – пишет издание.

Ракета Hellfire, известная как R9X, был разработана под давлением президента США Барака Обамы для уменьшения количества жертв среди гражданского населения и снижения ущерба в ходе длительной борьбы США с террористами в Афганистане, Пакистане, Ираке, Сирии, Сомали и Йемене.

Американские официальные лица заявили, что это оружие использовалось в последние годы примерно шесть раз. Обычно его применяли, если при ликвидации лидера террористической ячейки стандартным оружием смогли пострадать мирные жители.



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