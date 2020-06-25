 

Берлин начал готовить ответ на случай санкций США против «Северного потока – 2»

25.06.2020, 22:08, Новости дня

Немецкое правительство готовит ответ на случай расширения санкций США против проекта «Северный поток – 2», сообщили чиновники в Берлине.

Источники Bloomberg сообщают, что кабмин Германии изучает возможность координированного ответа ЕС, если США введут новые санкции, передает ТАСС.

В одном из документов минэкономики Германии указывается, что санкции США могут затронуть значительное число европейских компаний, банков и правительственных организаций, передает РИА «Новости».

4 июня в сенат США внесли законопроект о новых санкциях против «Северного потока – 2», которые могут затронуть не только компании, но и государственные службы Германии.



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