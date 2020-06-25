Берлин начал готовить ответ на случай санкций США против «Северного потока – 2»
25.06.2020, 22:08, Новости дня
Немецкое правительство готовит ответ на случай расширения санкций США против проекта «Северный поток – 2», сообщили чиновники в Берлине.
Источники Bloomberg сообщают, что кабмин Германии изучает возможность координированного ответа ЕС, если США введут новые санкции, передает ТАСС.
В одном из документов минэкономики Германии указывается, что санкции США могут затронуть значительное число европейских компаний, банков и правительственных организаций, передает РИА «Новости».
4 июня в сенат США внесли законопроект о новых санкциях против «Северного потока – 2», которые могут затронуть не только компании, но и государственные службы Германии.
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