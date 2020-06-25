Минюст США: новое обвинительное заключение по делу Ассанжа

25.06.2020, 21:55, Новости дня

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вербовал хакеров на конференциях в Европе и Азии с целью получения секретной информации и состоял в сговоре с членами нескольких хакерских организаций, говорится в новом обвинительном заключении, которое представило в среду Министерство юстиции США.

Текст не содержит новых обвинений в дополнение к 18 пунктам, выдвинутым в прошлом году, однако, по словам прокуроров, данное обвинительное заключение проясняет, какие действия предпринимал Ассанж для получения и разглашения секретной информации.

Помимо вербовки хакеров Ассанжа обвиняют в сговоре с рядом хакерских группировок, в том числе LulzSec и Anonymous. Кроме того, в заключении говорится, что он сотрудничал с 17-летним хакером, который передал ему информацию, похищенную у банка, а также поручил подростку похитить дополнительные материалы, в том числе аудиозаписи разговоров высокопоставленных чиновников.

Адвокат Ассанжа Барри Поллак заявил, что «неустанное преследование Джулиана Ассанжа правительством США представляет серьезную угрозу для журналистов во всем мире и для права общественности на информацию».

Он назвал новое обвинительное заключение «очередной главой в попытках правительства США убедить общественность в том, что преследование Джулиана Ассанжа имеет какие-либо основания помимо того, что он публиковал достойную освещения и правдивую информацию».

Согласно тексту заключения, Ассанж убеждал хакеров, что им не грозит юридическая ответственность за похищение секретной информации, если они не являются военнослужащими, поскольку «с точки зрения закона формулировка «совершенно секретно» ничего не значит».

Выступая на хакерской конференции в Малайзии, Ассанж сказал: «В подростковые годы я был знаменитым хакером в Австралии и читал электронную переписку генералов с 17 лет».