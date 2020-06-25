На Шри-Ланке арестовали друзей российского биолога

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25.06.2020, 21:53, Новости дня

На Шри-Ланке в следственный изолятор поместили двоих граждан РФ по делу ученого Александра Игнатенко, которого власти страны обвинили в незаконном сборе насекомых, сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«Под стражу взяты двое друзей Игнатенко: Рябов Артем и Калифян Николай. Они могли быть отпущены под поручительства, но местные жители согласились поручиться за них лишь за денежное вознаграждение. Денег у наших соотечественников не оказалось, и Рябова с Калифяном отправили в СИЗО», – отметил ТАСС Мельников.

На суде россиянам не предоставили переводчика, что нарушает базовые права человека на защиту, добавил правозащитник.

«В изоляторе этих россиян держат в камере, где находятся еще порядка 90 человек, значительная часть которых обвиняется в насильственных преступлениях: терактах, убийствах, а также в наркоторговле. Люди там спят на полу, вплотную друг к другу. Все это нарушает международные нормы содержания заключенных», – указал Мельников.

У Игнатенко из-за тюремного питания открылась язва, его экстренно поместили в больницу, отметил собеседник.

Ученый Александр Игнатенко является сотрудником Ростовского зоопарка. Его вместе с двумя друзьями задержали в Шри-Ланке по обвинению в нанесении вреда окружающей среде путем «причинения смерти жукам и другим видам мелких животных». Игнатенко и его друзья вину не признали, они заявляют, что собирали только уже мертвых насекомых. Они снимали их и выбрасывали, при этом эта работа проводилась вне заповедника, согласно местным законам.

«Я написал открытое письмо на имя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с просьбой оказать максимальное содействие арестованным в Шри-Ланке россиянам, в том числе предоставить им консульскую поддержку», – добавил Мельников.

Письмо было подписано 77 ведущими российскими учеными-биологами. На данный момент Игнатенко, Рябов и Калифян нуждаются в материальной помощи. «Им необходимы деньги для оплаты адвокатов, в связи с этим их родственники объявили открытый сбор средств, создали для этого специальный сайт и просят всех, у кого есть возможность, откликнуться», – подвел итог Мельников.

Ранее житель России Александр Винник был задержан в Греции по запросу США. Было решено выдать его в первую очередь Франции, затем – в США, в третью очередь – в Россию. В феврале Апелляционный суд Парижа постановил оставить его под стражей. Во Франции россиянина обвинили в помощи киберпреступникам и отмывании денег.



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