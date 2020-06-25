На МКС обнаружили превышение шума

25.06.2020, 21:48, Новости дня

Врачи Института медико-биологических проблем РАН и Центра подготовки космонавтов обнаружили превышение уровня шума в каютах российских и американских модулей на Международной космической станции.

«В каютах СМ РС (служебный модуль «Звезда» российского сегмента МКС – ред.) уровни звука превышали допустимые значения на 1,1-4,6 децибел. По сравнению с предыдущими замерами от 10 марта 2019 года, уровни звука в каютах повысились на 1,8 децибел в правой каюте, а в левой каюте практически не изменились», – приводит РИА «Новости» доклад врачей.

Повышение уровня шума также зафиксировано в каютах американского сегмента станции, которые находятся в модуле Harmony.

«В связи с тем, что уровни звука в СМ РС МКС превышали допустимые значения, экипажу рекомендовалось использование индивидуальных средств защиты от шума (наушники с активным шумоподавлением), а также закрывать дверь каюты на время сна», – говорится в сообщении.

Также врачи указали на превышение допустимого уровня шума на 1,0-5,1 децибел на рабочих местах в российских и американских модулях.

«По сравнению с предыдущими замерами от 10 марта 2019 года, уровни звука на рабочих местах СМ повысились на 1,1-3,5 децибел», – говорится в отчете.

Отмечается, что шум на МКС идет от работающих вентиляторов и аппаратуры.

Ранее сообщалось, что американский анализатор воздуха замкнуло в российском сегменте МКС.

Напомним, в конце мая на МКС зафиксировали повышение концентрации бензола. НАСА предположило, что повышенный уровень токсичного бензола в атмосфере МКС мог вызвать очиститель воздуха в одном из американских модулей. Воздухообмен между российским и американским сегментами МКС прекратили для поиска источника бензола.