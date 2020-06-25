Эксперт оценил появившиеся в СМИ данные экзитполов о голосовании по поправкам

25.06.2020, 21:48, Новости дня

Появившиеся в Сети данные выглядят правдоподобно. 73% «за» поправки и 27% «против» – вполне реалистичное соотношение, исходя из прежних прогнозов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко, комментируя появившиеся в СМИ результаты экзитполов по голосованию о поправках в Конституцию, которые якобы провел ВЦИОМ.

«Официального релиза ВЦИОМа не было. Опубликованные данные оказались утечкой, поэтому хотелось бы услышать комментарий главы этой социологической службы Валерия Федорова. Можно еще делать поправку на «отказников» – 31% отказались отвечать на вопросы интервьюеров. Но, если судить по последним выборам, то экзитполы давали высокую точность предсказания результатов», – отметил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

В четверг в интернете появились данные экзитполов голосования по поправкам в Конституцию. Если доверять этим опросам, то к 17 часам по московскому времени, в пользу поправок проголосовали 72,9% россиян пришедших на участки, против высказались 26,6%. Правда, 31,3% отказались отвечать на вопросы социологов. Экзитпол проводился по всей стране. В общей сложности было опрошено 15 124 человека.

«Эти данные выглядят правдоподобно. Соотношение 73 на 27 вполне реалистичное, исходя из тех прогнозов, которые давались ранее, и особенно учитывая тот факт, что социологи прогнозировали низкую явку противников поправок к Конституции», – отметил Минченко.

Директор ВЦИОМ Валерий Федоров в беседе с URA.RU подтвердил, что служба проводит экзитполы на голосовании, но при этом не исключил, что эти данные вообще не будут опубликованы.

Напомним, в четверг началось общероссийское голосование по поправкам к Конституции. Оно продлится по 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня – с 8.00 до 16.00. Жители труднодоступных районов по закону могли принять участие в голосовании досрочно – в течение 20 дней до официальной даты голосования, то есть с 10 июня. Итоги голосования будут подводить после окончания голосования 1 июля.

Глава государства Владимир Путин заявлял, что результаты голосования по поправкам в Конституцию не должны «накручиваться» и нельзя никого принуждать к участию.