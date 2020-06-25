 

Telegram вернул инвесторам проекта блокчейн-платформы 1,2 млрд долларов

25.06.2020, 21:48, Новости дня

Инвесторам, которые вложили средства в проект блокчейн-платформы Telegram Open Network, вернули свыше 1,2 млрд долларов, сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

Он пояснил, что платформу не смогли запустить в установленный срок «из-за предварительного судебного запрета», поэтому «пришлось вернуть оставшиеся средства покупателям в соответствии с договорными соглашениями», передает РИА «Новости».

Дуров сообщил, что в Telegram «приветствовали возможность разрешить» судебное дело, «не признавая и не отрицая ответственность», так как «видели небольшую ценность в дальнейшем продолжении» суда.

Он сообщил, что «покупателям уже выплатили более 1,2 млрд долларов напрямую или в виде кредитов».

Telegram «с нетерпением ждет продолжения реализации» других проектов. Дуров выразил надежду, что «нормативная среда для технологии блокчейн в США станет более благоприятной для других в будущем».

Напомним, американский суд вынес вердикт по иску к Telegram, обязав компанию вернуть покупателям криптовалюты Gram 1,22 млрд долларов и выплатить 18,5 млн долларов компенсации.

В мае Дуров объявил о закрытии проекта создания блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c криптовалютой Gram. Власти США считают, что у Telegram не было разрешения на осуществления операций с токенами.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05 / США поставят РФ 200 аппаратов ИВЛ

26.05 / “Барселона” начала продажу защитных масок с клубной символикой

16.06 / МИД рассказал об угрозах минирования российских посольств за рубежом

19.05 / Грузия: оппозиция призывает власти сдержать слово 

26.04 / Северокорейские власти отреагировали на сообщения о смерти Ким Чен Ына

04.06 / В Крыму заморозили тарифы на газ и электричество

28.05 / В Кремле рассказали подробности рассылки приглашений на парад Победы

11.04 / Скорые помощи с коронавирусными пациентами выстроились в колоссальную пробку в Подмосковье

28.05 / Назван срок возобновления работы кафе и ресторанов в Москве

23.06 / Der Tagesspiegel – гиперзвуковое оружие нарушит стратегический баланс в мире

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска