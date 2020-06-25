Telegram вернул инвесторам проекта блокчейн-платформы 1,2 млрд долларов

25.06.2020, 21:48, Новости дня

Инвесторам, которые вложили средства в проект блокчейн-платформы Telegram Open Network, вернули свыше 1,2 млрд долларов, сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

Он пояснил, что платформу не смогли запустить в установленный срок «из-за предварительного судебного запрета», поэтому «пришлось вернуть оставшиеся средства покупателям в соответствии с договорными соглашениями», передает РИА «Новости».

Дуров сообщил, что в Telegram «приветствовали возможность разрешить» судебное дело, «не признавая и не отрицая ответственность», так как «видели небольшую ценность в дальнейшем продолжении» суда.

Он сообщил, что «покупателям уже выплатили более 1,2 млрд долларов напрямую или в виде кредитов».

Telegram «с нетерпением ждет продолжения реализации» других проектов. Дуров выразил надежду, что «нормативная среда для технологии блокчейн в США станет более благоприятной для других в будущем».

Напомним, американский суд вынес вердикт по иску к Telegram, обязав компанию вернуть покупателям криптовалюты Gram 1,22 млрд долларов и выплатить 18,5 млн долларов компенсации.

В мае Дуров объявил о закрытии проекта создания блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c криптовалютой Gram. Власти США считают, что у Telegram не было разрешения на осуществления операций с токенами.