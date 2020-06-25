В России подорожают услуги ЖКХ: на сколько вырастут тарифы

25.06.2020, 21:37, Разное

К наибольшему росту тарифов стоит готовиться жителям Чечни. Там стоимость услуг ЖКХ увеличится на 6,4%. Чувствительное повышение ожидается и в Дагестане, Ингушетии и некоторых других регионах – там сумма платежек увеличится на 5-5,4%.

Удорожание тарифов ЖКХ произойдет и в Москве. Жители столицы будут больше платить за отопление и водоттведение, горячую, холодную воду и электроэнергию.

Наименьшее удорожание стоимости жилищно-коммунальных услуг будет в Ненецком автононом округе. Местным жителям придется заплатить за ЖКХ лишь на 2,4% больше. А в среднем по стране рост составит 4%, сообщает агентство экономической информации “Прайм”.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в России начнется установка новых, “умных” счетчиков электроэнергии. Первым делом они появятся в новых домах. В старом жилом фонде устанавливать новые приборы учета будут по мере выхода из строя старых.

Злостным неплательщикам стоит приготовиться к возможным проблемам. Если периодически не платить за электричество, то “умный” счетчик будет автоматически ограничивать поступление ресурса в квартиру.

Напомним, что на фоне пандемии коронавируса россияне стали экономить на услугах ЖКХ. Граждане стали меньше потреблять горячей воды. В то же время выроли расходы за газ и электричество – это обусловлено повышением из стоимости.

А после голосования �� по одобрению поправок к конституции ТАРИФЫ ЖКХ перестанут расти ? ��

— KRISTINA VITALIEVNA (@karantinka63) June 25, 2020