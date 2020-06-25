 

“Ростов” выставит против “Арсенала” основной состав, несмотря на карантин команды

25.06.2020, 21:35, Новости дня

Футбольный клуб "Ростов" планирует сыграть в матче 24 тура российской премьер-лиги против тульского "Арсенала" игроками основного состава. В их числе те, у кого ранее был выявлен коронавирус.

Информацию об этом сообщил Спортбокс.Ru. Напомним, что накануне встречи 23 тура чемпионата РФ в команде с Дона было зафиксировано шесть случаев заражения вирусом COVID-19. Тогда отрицательные тесты сдали Роман Еременко, Хорен Байрамян, Арсений Логашов, Деннис Хаджикадунич и Маттиас Норманн.

В итоге команда была отправлена на двухнедельный карантин, "Сочи" — соперник по матчу 23 тура отказался переносить игру, в связи с чем ростовчане были вынуждены отправлять на черноморское побережье игроков молодежной команды. Матч закончился со счетом 10:1 в пользу сочинцев.

Поединок "Ростова" с "Арсеналом" запланирован на 27 июня и должен состояться на "Ростов Арене".



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