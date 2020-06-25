На лечение болезней сердца в Кузбассе направят 400 миллионов рублей

25.06.2020, 21:35, Новости дня

В Кузбассе на лечение заболеваний сердца направят 400 миллионов рублей. Эти средства позволят дополнительно провести порядка 1,5 тысячи операций пациентам со стенокардией и инфарктом миокарда. Уточняется также, что все хирургические вмешательства будут осуществлять с использованием метода ангиографии. Об этом сообщает выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24" ГТРК "Кузбасс" со ссылкой на губернатора Кемеровской области.

"Благодаря каждой такой операции можно спасти человеческую жизнь. В настоящий момент в регионе уже есть десять ангиографов. Власти Кузбасса продолжат выделять средства на лечение сердечно-сосудистых заболеваний", — сообщил Сергей Цивилев.

Официальные представители главы региона отмечают, что увеличение финансирования позволит кемеровским кардиологам провести не 4400, а 5900 оперативных вмешательств.

"Это внушительная цифра. Примерно столько же операций проводится в год в некоторых странах Европы", — прокомментировал губернатор.

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ГТРК "Кузбасс"