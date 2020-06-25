Минюст Украины предложил отменить люстрацию всех коммунистов

25.06.2020, 21:30, Новости дня

Министерство юстиции Украины выступает за отмену люстрации руководителей Коммунистической партии и других высокопоставленных чиновников, которые работали во времена СССР. Об этом 23 июня во время заседания Конституционного Суда Украины, который рассматривает конституционность принятого в 2014 году закона об очищении власти, заявил министр юстиции Денис Малюська, его выступление опубликовано на канале Минюста в YouTube.

В ведомстве считают, что все категории чиновников, которые упоминаются в законе об очищении власти, нужно разделить на три группы.

“Первая – чиновники Компартии и те, кто работал во времена Советского союза. Со времен Советского союза прошло много лет, и люстрировать их на 10 лет абсолютно непонятно, неактуально и необоснованно. Баланс интересов явно нарушен, есть вмешательство государства в частную жизнь без государственно обоснованного интереса”, – считает Малюська.

Эту категорию лиц, по его мнению, следует из закона изымать, поскольку “никакого государственно-общественного интереса здесь нет”.

Вторая категория – чиновники, которые “с вероятностью 99,9% влияли на формирование государственной политики” во время президентства Виктора Януковича, продолжил Малюська. Это топ-чиновники, члены правительства и руководители Администрации Президента. Они должны подпадать под автоматическую люстрацию, считают в ведомстве.

К чиновникам, которые не попали под это определение, по мнению Малюськи, нужно применять “индивидуальный подход”. Он рассказал, что разработанный министерством законопроект о люстрации предусматривает создание специальной комиссии, которая будет в индивидуальном порядке рассматривать жалобы люстрированных лиц и устанавливать в каждом конкретном случае, способствовал ли тот или иной чиновник узурпации власти Януковичем или создавал ли он опасность для основ правопорядка государства.

Министр отметил, что не во всех случаях эти критерии будут справедливыми, но “это будет оптимальным балансом и справедливым решением в большинстве случаев”.

Закон о люстрации начал действовать в октябре 2014 года. Он ограничивает право для высокопоставленных чиновников времен президента Виктора Януковича занимать должности в органах государственной власти на 5–10 лет. В законе также сказано, что лица, которые были выбраны и работали на руководящих должностях в Коммунистической партии Советского Союза, Коммунистической партии Украины, Коммунистической партии другой союзной республики бывшего СССР (начиная с должности секретаря районного комитета и выше), в течение 10 лет не могут занимать высокие должности в Украине. В реестре люстрированных чиновников – 884 фамилии.

В январе 2015 года 47 депутатов Верховной Рады подали в Конституционный Суд Украины представление о проверке положений закона на соответствие Конституции. Еще два представления подал Верховный Суд Украины. Все три представления объединены в одно конституционное производство. КСУ рассматривает дело с 2015 года.

В октябре 2019 года Европейский суд по правам человека по жалобе пяти люстрированных украинских чиновников установил нарушение ст. 6 Конвенции по правам человека (право на справедливый суд) в связи с длительным рассмотрением дел заявителей в украинских судах, а также нарушение ст. 8 (право на уважение частной жизни) и постановил выплатить каждому по €5 тыс. компенсации. В решении отмечалось, что люстрация в Украине применялась к очень широкому кругу лиц и привела к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более года во времена Януковича. В феврале 2020 года решение ЕСПЧ вступило в силу.

В июне Малюська заявил, что Кабинет Министров не будет дожидаться решения Конституционного Суда о конституционности закона о люстрации и внесет в парламент новый законопроект.

“Ждать – наиболее удобная позиция, но у нас есть решение ЕСПЧ и решения судов о взыскании миллионных сумм чуть ли не ежемесячно”, – сказал он.