Песков рассказал о планах Путина принять участие в голосовании по Конституции

25.06.2020, 21:30, Новости дня

Президент Владимир Путин может принять участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию в основную дату – 1 июля, если не изберет другой предусмотренный правилами способ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он пообещал, что Кремль заблаговременно сообщит, когда будет голосовать президент, передает ТАСС.

«Самое позднее – он будет голосовать 1 июля, если он не изберет иного способа голосования, которые возможны, которые предусмотрены правилами», – сказал Песков.

Сам Песков рассказал, что уже принял участие в голосовании по поправкам к Конституции, сделав это в электронной форме по пути на работу.

«Я уже проголосовал. … Я дня три тому назад на московском сайте mos.ru – я там зарегистрирован – прекрасно отправил заявку (на участие в голосовании в электронной форме), попробовал проголосовать вчера вечером, естественно, не работало, потому что еще не было голосования, а потом сегодня, пока ехал на работу, в машине проголосовал», – рассказал Песков.

Он добавил, что таким образом решил сразу две задачи: «и проверить, (как работает система электронного голосования), и проголосовать».

На вопрос, следят ли в Кремле за тем, как проходит голосование, Песков заметил, что голосование началось всего несколько часов назад, поэтому «рано об этом говорить». «Но по крайней мере я на личном опыте могу сказать, что процесс электронного голосования работает прекрасно, удобно, быстро», – сообщил Песков.

Первые участки для голосования по Конституции открылись в четверг на Камчатке и Чукотке. К 4.00 мск голосование по поправкам началось во всех регионах Дальнего Востока. В 6.00 мск первые участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись в Поволжье. В 8.00 участки для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ открылись в Москве.

В 10.00 мск началось электронное голосование по поправкам в Конституцию.

Напомним, 1 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию. Общероссийское голосование пройдет с 25 июня по 1 июля. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня – с 8.00 до 16.00. Жители труднодоступных районов, по закону, могли принять участие в голосовании досрочно – в течение 20 дней до официальной даты голосования, то есть с 10 июня. Итоги голосования будут подводить 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем.

Глава государства отмечал, что конституционные новации, в случае их принятия, зададут более высокие требования к содержанию социальной и экономической политики, помогут решить вопросы повышения качества жизни.