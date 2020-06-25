ОСК обещала сдать два ледокола до конца года

25.06.2020, 21:29, Новости дня

Ледокол «Виктор Черномырдин» передадут заказчику в этом году, сообщил вице-президент по техническому развитию «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Василий Бойцов.

«Мы сейчас находимся в финальной стадии соответствующего решения, решения по тем документам, которые должны сопровождать сдачу. Я думаю, это в ближайшее время произойдет, точно совершенно в этом году, в ближайшее время. Сам ледокол готов для сдачи, но есть определенные проблемы с оформлением, потому что соответствующий проект головной, он был непростой», – сказал Бойцов, передает ТАСС.

Также ОСК намерена передать головной ледокол проекта 2220 «Арктика» заказчику – «Росатомфлоту», отметил Бойцов.

«Арктика» вышла на днях буквально на ходовые испытания. У нас в принципе ледокол полностью функционален, мы надеемся, что это вопрос ближайших месяцев – когда мы сдадим его заказчику. И, соответственно, первый наш ЛК-60, ледокол атомный нового поколения, начнет трудится на Севморпути», – отметил представитель корпорации.

Строительство ледокола «Виктор Черномырдин» проходило на «Адмиралтейских верфях», судно на данный момент полностью готово к сдаче и проведению ледовых испытаний. Ледокол намеревались передать заказчику в конце 2019 года, но срок сдачи был перенесен на 2020 год.

Отметим, что в ноябре 2018 года в Петербурге на ледоколе «Виктор Черномырдин» произшел пожар, ущерб превысил 1,5 млн рублей.

Атомные ледоколы проекта 22220, головным судном которого является ледокол «Арктика», станут самыми большими и мощными в мире. Длина судна составит 173,3 метра, ширина – 34 метра, водоизмещение – 33,5 тыс. тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.