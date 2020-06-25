Водителей предупредили о новых правилах с 1 июля

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25.06.2020, 21:29, Новости дня

С начала июля в РФ вступят в силу новые правила легализации и ввоза автомобилей из-за границы, а также изменен порядок прохождения медосвидетельствования для автомобилистов.

Так, со следующего месяца в страну нельзя будет ввезти праворульные самосвалы и строительную спецтехнику, а также микроавтобусы, грузовики с манипуляторами, и пассажирские автобусы. Перечисленные транспортные средства теперь подпадают в категории М2 и М3, информирует Autonews.

Также с июля вступят в силу новые правила легализации изменений, внесенных в конструкцию автомобилей – установки газоболонного оборудования, лебедок, фаркопов и багажников.

Теперь владельцам придется предоставлять машины на проверку в специальные лаборатории. Пока получить необходимое заключение можно удаленно, так как некоторые фирмы их выдают по фотографиям.

Помимо прочего, с 1 июля изменится порядок прохождения медосвидетельствования при получении или продлении срока действия водительского удостоверения: некоторым автолюбителям теперь придется сдать дополнительные анализы.

Такая мера коснется только тех водителей, у которых врач-нарколог найдет признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками.

Ранее генпрокуратура сообщила о 20 законодательных нормах, которые вступают в силу в этом году, среди которых – новые налоги, платежи и повышение цен на алкогольную продукцию.



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