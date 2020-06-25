 

Москвичам предсказали аномальную жару в субботу

25.06.2020, 21:29, Новости дня

Суббота станет самым жарким днем недели в Москве, воздух прогреется до 32 градусов тепла, что на шесть градусов выше нормы, сообщил в четверг научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В субботу температура будет очень высокая – 30-32 градуса. Температура будет выше нормы на пять или шесть градусов. Это будет самый жаркий день этой недели», – передает ТАСС слова синоптика.

Он также добавил, что осадков в субботу не ожидается.

Ранее Гидрометцентр предупредил, что до конца июня в центре Европейской части РФ температура будет около нормы, в центре и на западе Приволжского федерального округа и на Урале – в среднем на четыре градуса ниже нормы, а на большей части Азиатской территории температуры будут выше нормы на 4-8 градусов. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.06 / Книжный фестиваль “Красная площадь” только в первый день посетили 6 тысяч человек

03.06 / Сотрудник банка организовал нападение на закрывшую вклад клиентку в Москве

10.06 / Эксперт: Поправки к Конституции дадут импульс цифровому развитию страны

19.06 / Цискаридзе заявил о «чудовищном моральном состоянии» Ефремова

31.05 / В США жена полицейского, которого обвиняют в смерти афроамериканца, подала на развод

15.04 / Организаторы российской финансовой пирамиды получили длительные сроки тюрьмы

02.06 / Гренелл покинул пост посла США в Германии

24.06 / Премьер-министра Болгарии оштрафуют за нарушение масочного режима

13.04 / Роспотребнадзор дал совет по выбору антисептика

19.06 / Трамп объяснил сокращение численности контингента США в Германии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска