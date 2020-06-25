Москвичам предсказали аномальную жару в субботу

25.06.2020, 21:29, Новости дня

Суббота станет самым жарким днем недели в Москве, воздух прогреется до 32 градусов тепла, что на шесть градусов выше нормы, сообщил в четверг научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В субботу температура будет очень высокая – 30-32 градуса. Температура будет выше нормы на пять или шесть градусов. Это будет самый жаркий день этой недели», – передает ТАСС слова синоптика.

Он также добавил, что осадков в субботу не ожидается.

Ранее Гидрометцентр предупредил, что до конца июня в центре Европейской части РФ температура будет около нормы, в центре и на западе Приволжского федерального округа и на Урале – в среднем на четыре градуса ниже нормы, а на большей части Азиатской территории температуры будут выше нормы на 4-8 градусов.