Петербургская полиция назвала матом лозунг «Антифашизм — не преступление»

25.06.2020, 21:25, Разное

Врио начальника петербургского отдела полиции №78 оштрафовал активиста Павла Крисевича на 500 рублей по статье о хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП) за лозунг «Антифашизм — не преступление», который признал нецензурной бранью. Об этом пишет «Медиазона».

Крисевича задержали возле 2-го Западного окружного военного суда после приговора фигурантам дела «Сети»(организация признана террористической и запрещена в России). В протоколе говорится, что «грубая нецензурная брань («Антифашизм — не преступление» — прим.) была допущена гр. Крисевич П.О. в общественном месте при значительном скоплении граждан».

Задержание Павла Кристевича. Фото: Елена Лукьянова / «Новая»

22 июня в Санкт-Петербурге после оглашения приговоров фигурантам дела «Сети» Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову рядом с судом задержали около 30 человек, в том числе Крисевича. Активист приковал себя наручниками к ограде и зажег файер, выкрикивая «Свободу политзаключенным!».

Напомним, что Филинкову и Бояршинову суд назначил 7 и 5,5 лет колонии общего режим по обвинению в участии в террористическом сообществе. Еще семеро участников «Сети» в феврале получили сроки от шести до 18 лет в колониях строгого и общего режимов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ «Увидимся прежде, чем выйдут ваши сроки». Вынесен приговор по петербургскому делу «Сети». Признавшему вину Бояршинову — 5,5 лет колонии, не признавшему вину Филинкову — 7