«Международный журнал изучения импотенции» отозвал статью автора из РФ об импазе

25.06.2020, 21:21, Разное



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Статью под названием «Влияние лечения стимулятором eNOS Impaza на длину полового члена и сексуальное поведение у крыс с высоким уровнем сексуальной активности» Олег Эпштейн и его коллеги опубликовали еще в 2013 году в Journal of Impotence Research. Гендиректор «Материа Медика Холдинг» описал эксперимент, в рамках которого в течение 28 дней одной группе самцам крыс давали импазу, а второй группе — препарат силденафил, известный под торговой маркой «Виагра». Тесты на сексуальную активность проводились на 7, 14 и 28 день эксперимента. Исследователи заверили, что импаза, в отличие силденафила, увеличила длину полового члена у крыс на 14 и 28 день, однако не привела к гиперактивному сексуальному поведению. На этом основании Эпштейн и его соавторы сделали вывод, что гомеопатический препарат импаза может быть эффективным препаратом для лечения эректильной дисфункции.

Вчера Journal of Impotence Research опубликовал заявление об отзыве статьи Эпштейна.

«Действующим веществом» в импазе являются антитела к эндотелиальной NO-синтазе человека. Проблема в том, что эти антитела «наносятся на лактозы моногидрат в виде водно-спиртовой смеси с содержанием не более 10 в минус пятнадцатой нг/г активной формы действующего вещества».

«Это значит, что действующего вещества в препарате нет. Как и в других препаратах компании: анафероне, эргофероне, тенотене, субетте, пропротене и прочих. Иными словами, перед нами производители гомеопатии, которые делают вид, что делают нормальные лекарства», – написал на своей странице в Facebook член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин.

Биолог упомянул, что это уже пятая отозванная статья Олега Эпштейна.

«Не считая еще двух, которые пока не отозвали, но пометили, как вызывающие сомнения. В журнале BMJ Evidence Based Medicine есть наша с Евгений Дуевой и Никитой Хромовым-Борисовым подробная критика исследований подобных препаратов», – отметил Панчин.