Кремль поблагодарил президента Киргизии за решение не присутствовать на параде Победы

25.06.2020, 21:16, Новости дня

Москва признательна президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову за решение не принимать участие в параде Победы на Красной площади после обнаружения коронавируса у членов его делегации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы действительно признательны президенту Киргизии и делегации за то, что они прибыли в Москву на парад. … К сожалению, во время обычного, рутинного тестирования было выявлено несколько инфицированных в делегации, и президентом Киргизии было принято решение не принимать участие в параде, с тем чтобы не подвергать опасности здоровье в первую очередь ветеранов, которые присутствовали на параде, а также других глав государств. Мы весьма признательны за такое решение», – сказал Песков.

Он добавил, что контакты на высшем уровне будут продолжаться в сроки, согласованные по дипканалам «в зависимости от ситуации эпидемиологической», передает РИА «Новости».

Напомним, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков решил воздержаться от участия в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за обнаруженного у членов киргизской делегации коронавируса.