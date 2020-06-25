Подругу Элины Быстрицкой приговорили за мошенничество с деньгами актрисы

25.06.2020, 21:16, Новости дня

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима бывшего концертного директора и помощницу актрисы Элины Быстрицкой Ксению Рубцову по делу о мошенничестве со счетами.

«Суд признал Рубцову виновной по части 4 статьи 159 УК РФ и назначил ей наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», – передает источник ТАСС в пресс-службе суда.

Уточняется, что также суд частично удовлетворил исковые требования и постановил взыскать с Рубцовой 34,7 млн рублей.

Как сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, суд установил, что «Рубцова, имея давние дружеские связи с известной актрисой, зная о том, что она на территории РФ не имеет близких родственников и нуждается в помощи в связи с пожилым возрастом, использовала данное обстоятельство в своих личных целях».

Так, с июня 2017 года по сентябрь 2018 года она получила доверенность для денежного перевода за границу сестре потерпевшей, получив доступ к счетам актрисы, и впоследствии сняла и потратила на личные нужды более 35 млн рублей. Рубцову взяли под стражу в зале суда.

В сентябре прошлого года следователи начали проверять версию о «странных событиях», которые якобы могли ускорить смерть артистки.

Советская и российская актриса театра и кино и певица Элина Быстрицкая ушла из жизни в возрасте 91 года.

В кино Быстрицкая дебютировала еще студенткой – снялась в роли Лены Алексеенко в картине «В мирные дни». А после снялась в роли Аксиньи в киноэпопее Сергея Герасимова «Тихий Дон». После этой картины она снялась в другой значительной киноленте – «Добровольцы». Быстрицкая была задействована в 30 различных постановках Малого театра.