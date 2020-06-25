 

Путин рассказал о противниках прямых выплат во время пандемии

25.06.2020, 21:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у прямых выплат в качестве меры поддержки населения были противники.

«Были, конечно», – сказал он, отвечая на вопрос в анонсе специального выпуска программы «Москва. Кремль. Путин» на «России-1», передает ТАСС.

Путин назвал нынешний кризис одним из самых масштабных и «довольно тяжелым».

Полное интервью президента Путина об итогах борьбы с пандемией покажут на «России 1» 28 июня.

«В эфире телеканала «Россия – 1» – беспрецедентное по откровенности интервью президента РФ Владимира Путина. Справилась бы со сложностями страна, начнись эпидемия раньше? Зрители смогут увидеть эксклюзивные кадры и сенсационные детали о том, как власти принимали ключевые решения», – рассказали на телеканале.

Интервью будет показано в специальном выпуске программы «Москва. Кремль. Путин» 28 июня.

Напомним, президент Владимир Путин в последнем обращении к россиянам предложил еще раз выплатить в июле по 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет. Первые такие выплаты производились с 1 июня.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / DE – британцы не намерены прощать Китаю сокрытие информации о коронавирусе

14.04 / Россия получила от США штамм коронавируса для создания вакцины

23.04 / Число выздоровевших от коронавируса в Италии впервые превысило количество зараженных

23.04 / Досрочная реставрация: бронзовый маршал вернулся на Манежную из мастерской

04.06 / Президент Белоруссии утвердил новый состав правительства

22.04 / Кремль назвал вероятные сроки саммита «пятерки» СБ ООН

18.05 / Бывшие акционеры ЮКОСа добились ареста в Голландии двух брендов российской водки и хотят продать их с аукциона

26.04 / Генпрокуратура сообщила о сокращении числа сирот

16.06 / Мэру Красноярска вынесено представление после ЧП в Студгородке

15.06 / Уровень циркуляции коронавируса в Москве упал в 20 раз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска