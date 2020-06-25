 

Пушков: «Черная мечта» обернется хоррором для Европы

25.06.2020, 21:08, Новости дня

Направляемая социальная эволюция в США приняла форму «борьбы с расизмом», однако она утверждает новый расизм, что обернется кошмаром для Европы, в том числе для самого чернокожего населения, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.

По словам сенатора, «новый расизм» проявляется в отношении черных к белым, а также ко всем «нечерным».

«В Европе здесь присутствует свой специфический замес в виде мигрантов и беженцев, подлинных и мнимых, с Ближнего и Среднего Востока. Под их напором белые всюду на Западе отступают, СМИ боятся называть этническую принадлежнось погромщиков, а полиции нередко даются указания скрывать число преступлений, совершаемых «беженцами», из страха, что это ударит по позициям толерантных партий и, напротив, усилит ксенофобские и нетолерантные», – написал он в своем Telegram-канале.

«Магистральное отступление титульных наций подается как высшая ценность «цивилизованного общества», хотя на деле означает и отступление европейской цивилизации, к которой вновь прибывшие не имеют никакого отношения. Им она чужда и враждебна. Феномен покорности этим изменениям тонко описан французским писателем Мишелем Уэльбеком», – добавил сенатор.

Пушков выразил уверенность, что даже при полном отступлении титульных наций спокойствия и стабильности не будет. «Черная мечта» обернется кошмаром для Европы, включая самих черных. Разрушение не приведет их к процветанию. Мечта, если она и есть, обернется хоррором, ведь пришлых в странах Западной Европы кормит то самое государство белых, которое они столь яростно пытаются подорвать», – заключил он.

Напомним, беспорядки вспыхнули в американских городах в конце мая после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, задержанного полицейскими в Миннеаполисе. С лозунгом «Черные жизни имеют значение» в США сносят памятники, запрещают фильмы и грозят «сжечь режим», если он не подчинится требованиям чернокожих.

Массовые митинги перекинулись и на Европу, причем протестная активность там, по оценке экспертов, только нарастает.



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