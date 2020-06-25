Аксенов: Путин удержал бы СССР от распада

25.06.2020, 21:08, Новости дня

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность в том, что СССР не распался бы, если бы им управлял такой человек как президент Владимир Путин.

«Я лично глубоко убежден: когда СССР распадался, если был бы другой президент, был бы Владимир Владимирович Путин президентом, то СССР бы не распался. Просто в силу того, что у человека другие подходы и взгляды на жизнь, понимание того, что можно вместе сделать больше», – передает слова Аксенова РИА «Новости».

Он заявил, что если у страны нет лидера, переживающего за дело, то на развитие государства рассчитывать не стоит.

«Украина показала четко, что происходит, когда нет государственного лидера. РФ в этой ситуации повезло. Кто бы что ни говорил, как бы там ни говорили, я лично глубоко убежден, что роль личности в истории и того, кто управляет процессом, ведет за собой других, а мы говорим о Владимире Владимировиче, безусловно, ключевая», – сказал Аксенов.

Путин заявлял, что распад Советского Союза произошел из-за неэффективной экономической политики.