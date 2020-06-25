От босоножек для Кейт Мосс до сникеров авторства мужа Кьяры Ферраньи: дайджест fashion-новостей недели

25.06.2020, 21:05, Разное

Jimmy Choo

Кейт Мосс стала лицом новой рекламной кампании Jimmy Choo, получившей название Bohemian Glamour. На снимках британская супермодель позирует в замшевых мюли с бахромой из кристаллов, босоножках на тонких ремешках, черно-белых казаках, белых кедах и другой обуви. В новом сезоне марка делает ставку на стили, наиболее близкие самой Мосс, – бохо-шик и гламур.

Chopard

Две новые модели часовой коллекции IMPERIALE Joaillerie Rainbow, украшенные разноцветными сапфирами, переливаются всеми цветами радуги, восхищая игрой света и насыщенностью красок. Часы диаметром 36 мм, выполненные из 18-каратного розового золота и нежного перламутра, отличаются друг от друга цветом циферблата и ремешка: у одной из них он белый, у другой – серый. IMPERIALE Joaillerie Rainbow уже поступили в эксклюзивную продажу в бутики Chopard.

Bikkembergs

Бренд Bikkembergs и рэпер Fedez создали капсульную унисекс-коллекцию сникеров. Итальянский певец известен и как муж одного из самых популярных fashion-блогеров планеты Кьяры Ферраньи. Капсульная коллекция кроссовок Bikkembergs for Fedez состоит из трех моделей с низким верхом и с принтом пламени в стиле граффити Лос-Анджелеса. Цветовая палитра включает в себя оттенки розового, зеленого и синего – Pop Pink, Vibrant Green и Bright Blue.

BVLGARI

Для обсуждения актуальных тем устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности Группа BVLGARI организовала вебинар “Новаторское настоящее ради ответственного будущего”. Спикерами международной цифровой конференции стали президент и генеральный директор Группы Bvlgari Жан-Кристоф Бабен, профессор вакцинологии Оксфордского университета Сара Гилберт, партнер и директор вертикали моды и роскоши компании Bain&Co Клаудия Д’Арпицио и Элеонора Риззуто, директор по корпоративной социальной ответственности Группы Bvlgari и итальянских брендов LVMH. Жан-Кристоф Бабен рассказал о шагах, предпринятых Домом Bvlgari для поддержки борьбы с коронавирусом, и объявил об учреждении фонда Bvlgari Virus Free. Эта финансовая программа будет поддерживать передовые центры, занимающиеся исследованиями для искоренения вирусов.

TAG Heuer

Опираясь на успех первой модели, созданной совместно с Хироши Фудзивара, японским дизайнером и основателем бренда Fragment Design, новая коллаборация привела к созданию еще более смелых, но при этом минималистичных часов лимитированной серии, которые в точности отражают богатое гоночное наследие TAG Heuer и смелый дизайнерский стиль в таких деталях как высококачественная отделка, керамический безель и огненно-красная задняя крышка из сапфирового стекла. Уникальный дизайн нового хронографа TAG Heuer x Fragment Design Heuer 02 дополнен автоматическим механизмом Calibre Heuer 02. Хронограф лимитирован – 500 экземпляров.

The Outlet Moscow

На Новорижском шоссе, 5 км от МКАД, состоялось открытие первого в России люкс- и премиум-аутлет-центра The Outlet Moscow на Новой Риге. В нем представлены такие бренды как Brunello Cucinelli, Philipp Plein, Coach, Michael Kors, Agent Provocateur, а также рестораны “Сыроварня” от Novikov Group и кофейня “Даблби”. Вскоре после открытия свои именные аутлет-бутики также представят бренды Prada, Valentino, Ralph Lauren, Kiton, Brioni и Loro Piana. Всего на территории аутлет-центра запланировано более 90 магазинов, а также несколько ресторанов и кафе.

Alena Akhmadullina x Happy Baby

Российские бренды Alena Akhmadullina и Happy Baby представляют совместную коллекцию детской одежды и предметов интерьера. Для Алены Ахмадуллиной это первый опыт работы в детском сегменте, а для детской марки – первый опыт коллаборации. В коллекцию вошли одежда и пеленки для детей от 1 до 3 месяцев, предметы мебели, товары для кормления и ухода, игрушки.

Monochrome

Бренд Monochrome представил коллаборацию с институтом Pantone – вещи, выполненные в главном цвете года Pantone Classic Blue 19-4052. Лимитированная серия худи, брюк и футболок создана из трикотажного полотна, произведенного по исключительной спецификации марки: оно отличается 100% хлопковым составом и имеет легкую бархатную фактуру с внешней стороны.

TOUS

TOUS продолжает знакомить поклонников с новинками, созданными к 100-летию дома. На этот раз фантазия испанских ювелиров преобразила фигурку главного символа в коллекции Tender-Made. В честь юбилея мишки из серебра и золота не только меняют силуэт, но и обзаводятся собственными украшениями в виде серег и ожерелий.

Outlet Village Белая Дача

С 20 июня в Outlet Village Белая Дача стартовала летняя распродажа. Во время Summer Sale посетителей ждут скидки до 80% на коллекции весна-лето и специальные акции от магазинов аутлета. Выгодно подобрать стильные базовые вещи или яркие дополнения к образам можно будет в Sandro, Maje, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Furla и бутиках других известных брендов. Сезонное снижение цен также объявили в Converse, PUMA и Lacoste – туда стоит заглянуть за удобными кедами, спортивной одеждой и актуальными этим летом футболками поло.

SKLV

Этим летом SKLV представляет четвертую волну обновления и 6 новых трендовых линеек украшений из серебра и золота. Бренд поддерживает экологичные инициативы и использует лабораторно выращенные бриллианты Swarovski, производство которых не вредит окружающей среде. В основе дизайна новый украшений – популярные модные тенденции и нестандартные творческие решения.