Мнение: Раскрашенная история Марины Амарал. Часть №2

25.06.2020, 20:54, Разное



Самосожжение буддийского монаха в Сайгоне. 1963-й.

По просьбам читателей еще одна подборка работа бразильского фотографа-колориста Марины Амарал.

Первая подборка тут https://colonelcassad.livejournal.com/5973752.html

Поехали дальше по волнам цветной истории.



Освобождение Парижа.



Солдаты 9-й пехотной дивизии на улицах немецкого города.



Высадка в Нормандии.



Военнопленные в немецком лагере. Первая мировая война. В центре пленный русский офицер.



Китайский офицер (из армии Чан Кайши) в Бирме. 1944-й год.



Конец восстания в Варшавском гетто.



Нью-Йорк в день высадки в Нормандии.



Анастасия Романова.



Летчик-посыльный после полета.



Ольга Гутман Бенарио Престес. Коммунистка еврейского происхождения. С 1938 года находилась в концлагере Равенсбрюк. Казнена нацистами в 1942-м году.



"Новая модель". 1935-й год.



Иосиф Сталин.



Баррикады в Париже. Революция 1848-го года.



Генерал Уильям Шерман.



Генерал Джордж Кастер.



Мальчик на руинах своего дома. Лондон. Вторая мировая война.



Американский солдат убитый немецким снайпером. В руках сжимает гранату.



Генерал Роберт Ли. Его статую как раз сейчас пытаются снести в Ричмонде.



Император Бразилии Педро II.



Капитан Уильям Чемблисс.



Американский десантник убитый в Нормандии.



Собака президента Гувера.



Солдат из Ланкастерского полка на Западном фронте.



Открытка из Франции. Первая мировая война.



B-26 и его экипаж. Бомбами отмечено количество вылетов на бомбежку.



Чемберлен.



Зигмунд Фрейд.



Неизвестный солдат.



Актер Джеймс Дин. Погиб в 24 года.



Ли Харви Освальд незадолго до гибели.



Элвис Пресли на военной службе.



Мата Хари. 1906-й.



Археолог Говард Картер осматривает саркофаг Тутанхамона. 1922-й.



Испытания ядерного оружия на атолле Бикин. 1946-й.



Лондонская выставка. 1851-й.



Гибель дирижабля "Гинденбург".



Вирджиния Вулф. 1902.



Николай II



Мата Хари.



Анна Франк. 1942.



Индийские солдаты и французский мальчик. Марсель. 1914.



Артиллерист бразильских экспедиционных сил.



Советские врачи в Сибири. Конец 50х.



Австриец Франц Райхельт, который испытывая свою модель парашюта разбился во время прыжка с Эйфелевой башни.



Чернокожие дети в очереди в кинотеатр. Илинойс. 1941.



Британские солдаты во Франции.



6-дюймовое орудие. Операция "Михаэль". 1918-й.



Президент Джонсон встречается с Мартином Лютером Кингом.



Дед-Мороз с игрушками. 1909-й.



Мексиканская девочка. 1900-е.



Элла Фицджеральд и Мэрелин Монро. 1954-й.



Кэтрин Дрейпер. Одна из первых фотографий женщин. 1839-й год.



Ужин в штабе армии. Потомак. 1865-й.



Увечный солдат Первой мировой до и после реконтрукции лица.



Очередь за продуктами для жертв наводнения в Огайо. 1937-й.



Тренажерный зал на лайнере "Франкония". 1911-й.



Уинстон Черчилль. 1953-й.



Лев Толстой.



Гитлер и дети из Гитлерюгенда.



Грейс Келли.



Черчилль.



Британские и немецкие солдаты во время Рождественского перемирия 1914-го года.



Вторжение в Норвегию. Осло. 1940-й.



Русская танцовщица Ида Рубинштейн работает медсестрой в госпитале. Париж. 1914-й.



Операция "Факел". Высадка в Северной Африке. Ноябрь 1942.



Шотландцы в окопах Северной Франции. 1915-й.



Посадка на рыбацкую шхуну. Нью-Джерси. 1930-й.



Безработные мужчины в Сан-Франциско.



Кони-Айленд. Луна-парк. 1909-й.



Фрида Кало. 50-е годы.



Дети-шахтеры. Пенсильвания. 1911-й.



5-летняя девочка отдыхает после работы на консервном заводе в Билокси, где она помогает своей матери. Ее рабочий день начался в 5 утра.



Принцесса Изабелла. Старшая дочь императора Бразилии.



Молитва. Корейская война. 1951-й год.



Мартин Лютер Кинг едет в первом в Алабаме автобусе без расового разделения на белых и черных.



Чарли Чаплин.



Гитлер на фотосессии.



Распутин.



В освобожденном городе.



Кайзер Вильгельм II и король Эдуард VII с родственниками. Виндзорский замок. 1907-й.



Девять европейских монархов во время похорон Эдуарда VII в Лондоне. 1910-й год. За спиной Георга V (похож на Николая II) стоит Кайзер Вильгельм II.



Девочка выжившая в концлагере рисует свой дом. 1948-й год.



Марк Твен.



Королева Виктория с семейством.



Владимир Ленин с котом.



Керенский.



Королева Виктория.



Бухенвальд. 16 апреля 1945.



Семейство Романовых.



Летчик-истребитель Джеймс Хайда и его талисман. Погиб в бою с немецкими истребителями над Неймегеном в 1944-м году.



Генерал Де Голль.



Нэвилл Чемберлен.



Убийца Авраама Линкольна Джон Уилкс Бут. Убит во время преследования после убийства Линкольна.



Аптекарь помогавший Буту скрываться. Казнен в 1865.



Должен был убить вице-президента Джонсона, но в последний момент испугался. Казнен в 1865.



Тяжело ранил госсекретаря США Сьюарда. Казнен в 1865.



Приговорен к пожизненному заключению. Умер в 1867 году от лихорадки.



Соучастник Бута. Приговорен к пожизненному заключению. Помилован президентом Джонсоном. Умер от туберкулеза в 1906.



Плотник помогавший Буту в театре. Приговорен к 6 годам. В 1869 году помилован президентом Джонсоном. Умер в 1875.



Шпион Конфедерации. После убийства Линкольна и раскрытия заговора бежал в Европу. Был пойман в Египте в 1866 году, судим, но не осужден. Прожил до 1916 года.



Пашендаль. 1917.



1 сентября 1939. Немецкий самолет над Данцигом.



Фельдмаршал Макензен.



Капрал Фред Макинтайр из 369-го пехотного полка с фотографией Кайзера Вильгельма II.



Завод по производству боеприпасов. Первая мировая война.



Красный Барон Манфред фон Рихтгофен с сослуживцами.



Британские гаубицы. Битва на Сомме. 1916-й.



Солдат Первой мировой войны с маской на лице, скрывающей полученные увечья.



Бои в Дублине. 1922-й. По их итогам Ирландия обрела независимость.



Амелия Экхарт. 1932-й.



Художник Ричард Джек пишет картину "Вторая битва на Ипре".



Дуглас Макартур.



Виктор Гюго.



Изобретатель Томас Эдисон.



Начало строительства Панамского канала. 1904-й.



Прибытие Роберта Скотта в Антарктиду. 1912-й.

Если все еще интересно, на следующей неделе могу продолжить. Там этого еще много. Очень залипательно.

PS. Кстати, книга Марины Амарал "Цвет времени" с ее лучшими работами по колоризации была издана https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1164379/ у нас в 2018-м году.

Стоит отметить, что Амарал при колоризации консультирует историк-медиевист Дэн Джонс.