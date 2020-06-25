Мнение: Раскрашенная история Марины Амарал. Часть №2
25.06.2020, 20:54, Разное
Самосожжение буддийского монаха в Сайгоне. 1963-й.
По просьбам читателей еще одна подборка работа бразильского фотографа-колориста Марины Амарал.
Первая подборка тут https://colonelcassad.livejournal.com/5973752.html
Поехали дальше по волнам цветной истории.
Освобождение Парижа.
Солдаты 9-й пехотной дивизии на улицах немецкого города.
Высадка в Нормандии.
Военнопленные в немецком лагере. Первая мировая война. В центре пленный русский офицер.
Китайский офицер (из армии Чан Кайши) в Бирме. 1944-й год.
Конец восстания в Варшавском гетто.
Нью-Йорк в день высадки в Нормандии.
Анастасия Романова.
Летчик-посыльный после полета.
Ольга Гутман Бенарио Престес. Коммунистка еврейского происхождения. С 1938 года находилась в концлагере Равенсбрюк. Казнена нацистами в 1942-м году.
"Новая модель". 1935-й год.
Иосиф Сталин.
Баррикады в Париже. Революция 1848-го года.
Генерал Уильям Шерман.
Генерал Джордж Кастер.
Мальчик на руинах своего дома. Лондон. Вторая мировая война.
Американский солдат убитый немецким снайпером. В руках сжимает гранату.
Генерал Роберт Ли. Его статую как раз сейчас пытаются снести в Ричмонде.
Император Бразилии Педро II.
Капитан Уильям Чемблисс.
Американский десантник убитый в Нормандии.
Собака президента Гувера.
Солдат из Ланкастерского полка на Западном фронте.
Открытка из Франции. Первая мировая война.
B-26 и его экипаж. Бомбами отмечено количество вылетов на бомбежку.
Чемберлен.
Зигмунд Фрейд.
Неизвестный солдат.
Актер Джеймс Дин. Погиб в 24 года.
Ли Харви Освальд незадолго до гибели.
Элвис Пресли на военной службе.
Мата Хари. 1906-й.
Археолог Говард Картер осматривает саркофаг Тутанхамона. 1922-й.
Испытания ядерного оружия на атолле Бикин. 1946-й.
Лондонская выставка. 1851-й.
Гибель дирижабля "Гинденбург".
Вирджиния Вулф. 1902.
Николай II
Мата Хари.
Анна Франк. 1942.
Индийские солдаты и французский мальчик. Марсель. 1914.
Артиллерист бразильских экспедиционных сил.
Советские врачи в Сибири. Конец 50х.
Австриец Франц Райхельт, который испытывая свою модель парашюта разбился во время прыжка с Эйфелевой башни.
Чернокожие дети в очереди в кинотеатр. Илинойс. 1941.
Британские солдаты во Франции.
6-дюймовое орудие. Операция "Михаэль". 1918-й.
Президент Джонсон встречается с Мартином Лютером Кингом.
Дед-Мороз с игрушками. 1909-й.
Мексиканская девочка. 1900-е.
Элла Фицджеральд и Мэрелин Монро. 1954-й.
Кэтрин Дрейпер. Одна из первых фотографий женщин. 1839-й год.
Ужин в штабе армии. Потомак. 1865-й.
Увечный солдат Первой мировой до и после реконтрукции лица.
Очередь за продуктами для жертв наводнения в Огайо. 1937-й.
Тренажерный зал на лайнере "Франкония". 1911-й.
Уинстон Черчилль. 1953-й.
Лев Толстой.
Гитлер и дети из Гитлерюгенда.
Грейс Келли.
Черчилль.
Британские и немецкие солдаты во время Рождественского перемирия 1914-го года.
Вторжение в Норвегию. Осло. 1940-й.
Русская танцовщица Ида Рубинштейн работает медсестрой в госпитале. Париж. 1914-й.
Операция "Факел". Высадка в Северной Африке. Ноябрь 1942.
Шотландцы в окопах Северной Франции. 1915-й.
Посадка на рыбацкую шхуну. Нью-Джерси. 1930-й.
Безработные мужчины в Сан-Франциско.
Кони-Айленд. Луна-парк. 1909-й.
Фрида Кало. 50-е годы.
Дети-шахтеры. Пенсильвания. 1911-й.
5-летняя девочка отдыхает после работы на консервном заводе в Билокси, где она помогает своей матери. Ее рабочий день начался в 5 утра.
Принцесса Изабелла. Старшая дочь императора Бразилии.
Молитва. Корейская война. 1951-й год.
Мартин Лютер Кинг едет в первом в Алабаме автобусе без расового разделения на белых и черных.
Чарли Чаплин.
Гитлер на фотосессии.
Распутин.
В освобожденном городе.
Кайзер Вильгельм II и король Эдуард VII с родственниками. Виндзорский замок. 1907-й.
Девять европейских монархов во время похорон Эдуарда VII в Лондоне. 1910-й год. За спиной Георга V (похож на Николая II) стоит Кайзер Вильгельм II.
Девочка выжившая в концлагере рисует свой дом. 1948-й год.
Марк Твен.
Королева Виктория с семейством.
Владимир Ленин с котом.
Керенский.
Королева Виктория.
Бухенвальд. 16 апреля 1945.
Семейство Романовых.
Летчик-истребитель Джеймс Хайда и его талисман. Погиб в бою с немецкими истребителями над Неймегеном в 1944-м году.
Генерал Де Голль.
Нэвилл Чемберлен.
Убийца Авраама Линкольна Джон Уилкс Бут. Убит во время преследования после убийства Линкольна.
Аптекарь помогавший Буту скрываться. Казнен в 1865.
Должен был убить вице-президента Джонсона, но в последний момент испугался. Казнен в 1865.
Тяжело ранил госсекретаря США Сьюарда. Казнен в 1865.
Приговорен к пожизненному заключению. Умер в 1867 году от лихорадки.
Соучастник Бута. Приговорен к пожизненному заключению. Помилован президентом Джонсоном. Умер от туберкулеза в 1906.
Плотник помогавший Буту в театре. Приговорен к 6 годам. В 1869 году помилован президентом Джонсоном. Умер в 1875.
Шпион Конфедерации. После убийства Линкольна и раскрытия заговора бежал в Европу. Был пойман в Египте в 1866 году, судим, но не осужден. Прожил до 1916 года.
Пашендаль. 1917.
1 сентября 1939. Немецкий самолет над Данцигом.
Фельдмаршал Макензен.
Капрал Фред Макинтайр из 369-го пехотного полка с фотографией Кайзера Вильгельма II.
Завод по производству боеприпасов. Первая мировая война.
Красный Барон Манфред фон Рихтгофен с сослуживцами.
Британские гаубицы. Битва на Сомме. 1916-й.
Солдат Первой мировой войны с маской на лице, скрывающей полученные увечья.
Бои в Дублине. 1922-й. По их итогам Ирландия обрела независимость.
Амелия Экхарт. 1932-й.
Художник Ричард Джек пишет картину "Вторая битва на Ипре".
Дуглас Макартур.
Виктор Гюго.
Изобретатель Томас Эдисон.
Начало строительства Панамского канала. 1904-й.
Прибытие Роберта Скотта в Антарктиду. 1912-й.
Если все еще интересно, на следующей неделе могу продолжить. Там этого еще много. Очень залипательно.
PS. Кстати, книга Марины Амарал "Цвет времени" с ее лучшими работами по колоризации была издана https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1164379/ у нас в 2018-м году.
Стоит отметить, что Амарал при колоризации консультирует историк-медиевист Дэн Джонс.
Источник: Colonel Cassad
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