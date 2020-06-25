Мишустин назвал сумму на дополнительные выплаты для детей

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25.06.2020, 20:53, Новости дня

На новые единовременные выплаты на детей в возрасте до 16 лет планируется направить свыше 270 млрд рублей, сообщил премьер Михаил Мишустин.

«В числе первоочередных мер – выплата 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. На эти цели из резервного фонда правительства направим более 270 млрд рублей», – цитирует Мишустина ТАСС.

Напомним, президент Владимир Путин в обращении к россиянам предложил еще раз выплатить в июле по 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.

ПФР разъяснил порядок получения дополнительных выплат на детей: тем родителям, кто уже получил ежемесячную выплату на детей до трех лет или единовременную выплату на детей 3-16 лет, выплата будет продлена автоматически.



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