В Минкомсвязи предложили компенсировать российским IT-компаниям отмену льгот по НДС

25.06.2020, 20:53, Новости дня

Минкомсвязь предлагает выделять на постоянной основе финансовую помощь российским разработчикам программного обеспечения, чтобы не допустить ухудшения их финансового положения в случае отмены льгот по НДС на продажу софта, сообщил замглавы министерства Максим Паршин.

По его словам, предложения Минкомсвязи по поддержке IT-отрасли содержали меры по снижению тарифов страховых взносов, налога на прибыль и ведению других льгот для аккредитованных российских IT-компаний.

«Для компенсации выпадающих доходов федерального бюджета в случае введения данных льгот мы предлагали отменить освобождение от НДС операций по реализации прав на использование программного обеспечения на основе лицензионного договора», – передает РИА «Новости» слова Паршина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Он также уточнил, что разработчикам российских программных продуктов Минкомсвязь предлагала выделение необходимой финансовой помощи на постоянной основе для недопущения ухудшения параметров их финансово-экономической деятельности при отмене льготы по НДС.

Как сообщил председатель правительства Михаил Мишустин, налоговая нагрузка на российские IT-компании не должна быть выше, чем нагрузка на иностранные компании, работающие в России.

«Это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире, и такой маневр преследует две ключевые цели. Первое: налоговая нагрузка отечественных компаний при ведении бизнеса в РФ не должна быть выше, чем налоговая нагрузка иностранных компаний, извлекающих прибыль от источников в нашей стране», – отметил он.

По его словам, заниматься бизнесом на иностранных рынках «должно быть выгоднее» из России, чем из какой-либо иной страны, в которую могут эмигрировать, физически или инфраструктурно, отечественные предприниматели.

Напомним, 10 июня президент Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по проведению комплексного налогового маневра для стимулирования сферы IT. Также президент поддержал инициативу о внесении ряда компаний IT-отрасли в число пострадавших от коронавируса. Россиийский лидер подчеркнул, что поддержка IT-отрасли не ограничится только налоговыми преференциями.

Согласное предложенному пакету поправок в Конституцию, в статье 114 появится пункт о том, что правительство Российской Федерации обязано обеспечивать государственную поддержку научно-технологического развития страны, сохранение и развитие ее научного потенциала. Всероссийское голосование по поправкам намечено на 25 июня – 1 июля.