Любовь Успенская раскрыла детали последнего разговора с Михаилом Ефремовым перед ДТП

25.06.2020, 20:53, Разное

Любовь Успенская раскрыла детали своего последнего разговора с другом и коллегой Михаилом Ефремовым. Эстрадная исполнительница сожалеет, что не смогла помочь актеру предотвратить инцидент.

В интервью для шоу “Алена, блин!” знаменитость рассказала, что общалась с Михаилом Ефремовым за несколько дней до автомобильной аварии по телефону. Артист плохо себя и чувствовал и сказал, что у него начало болеть сердце. По рекомендации врача Ефремову нужно было срочно пройти обследование из-за появившихся проблем.

Как пишет издание “ПолитЭксперт”, Любовь Успенская спросила у коллеги, употребляет ли он спиртное. На это Михаил Ефремов дал утвердительный ответ, а после нагрубил королеве шансона и прервал разговор, бросив телефон. Знаменитость не оправдывает Михаила Ефремова, однако полагает, что она могла бы ему помочь. Актер нуждался в поддержке и понимании, ему нужен был кто-то, кто мог бы вытащить его из депрессивного состояния, – считает Успенская.