Ивлеева объяснила хвастовство роскошью

25.06.2020, 20:53, Новости дня

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева объяснила своим подписчикам в Instagram, почему начала демонстрировать дорогие автомобили, эксклюзивную одежду и другие атрибуты роскошной жизни.

«Я завела блог, мне было 24 года. Сейчас мне 29, во-первых, я взрослею, время идет. Конечно, мои интересы меняются», – передает РИА «Новости» ее сообщение, опубликованное в разделе Stories.

Блогер отметила, что «купив новое платье, каждая девушка хочет повыпендриваться перед подругами».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_) 16 Июн 2020 в 6:45 PDT

«А мои подруги где? Правильно – в инстаграме. Это нормальная практика. Главное, чтобы была мотивация развиваться», – подытожила Ивлеева.

По ее словам, не имеет значения, во что она одета, «ведь главное – душа».

Ранее блогер отпраздновала тот факт, что число ее подписчиков в Instagram достигло 17 млн. Она организовала салют и выпила шампанское, после чего села за руль.