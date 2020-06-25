 

Ивлеева объяснила хвастовство роскошью

25.06.2020, 20:53, Новости дня

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева объяснила своим подписчикам в Instagram, почему начала демонстрировать дорогие автомобили, эксклюзивную одежду и другие атрибуты роскошной жизни.

«Я завела блог, мне было 24 года. Сейчас мне 29, во-первых, я взрослею, время идет. Конечно, мои интересы меняются», – передает РИА «Новости» ее сообщение, опубликованное в разделе Stories.

Блогер отметила, что «купив новое платье, каждая девушка хочет повыпендриваться перед подругами».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_) 16 Июн 2020 в 6:45 PDT

«А мои подруги где? Правильно – в инстаграме. Это нормальная практика. Главное, чтобы была мотивация развиваться», – подытожила Ивлеева.

По ее словам, не имеет значения, во что она одета, «ведь главное – душа».

Ранее блогер отпраздновала тот факт, что число ее подписчиков в Instagram достигло 17 млн. Она организовала салют и выпила шампанское, после чего села за руль.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.05 / Умер госпитализированный с подозрением на коронавирус духовник Введенского монастыря

02.06 / В госрезерве Украины 2,7 тыс. вагонов зерна «съели мыши»

11.04 / Военная полиция задержала двух мужчин в аэропорту Амстердама. Один из них заряжал ружье в поезде

24.04 / В Мичигане продлили срок карантина до 15 мая

05.06 / Медицинский журнал Lancet отозвал исследование об опасности гидроксихлорохина при COVID-19

11.06 / Московские медики прибыли в Ингушетию для помощи в борьбе с коронавирусом

11.04 / Украинский бизнесмен с друзьями пытался попасть на отдых в Канны, предлагал взятку полиции

28.04 / Фонд английской королевы заинтересовался судьбой знаменитого львенка Симбы

03.06 / Глава ВТБ назвал курс доллара, который нельзя «пробивать»

14.04 / Лавров прокомментировал претензии Вашингтона к ВОЗ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска