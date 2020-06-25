Ивлеева объяснила хвастовство роскошью
25.06.2020, 20:53, Новости дня
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева объяснила своим подписчикам в Instagram, почему начала демонстрировать дорогие автомобили, эксклюзивную одежду и другие атрибуты роскошной жизни.
«Я завела блог, мне было 24 года. Сейчас мне 29, во-первых, я взрослею, время идет. Конечно, мои интересы меняются», – передает РИА «Новости» ее сообщение, опубликованное в разделе Stories.
Блогер отметила, что «купив новое платье, каждая девушка хочет повыпендриваться перед подругами».
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«А мои подруги где? Правильно – в инстаграме. Это нормальная практика. Главное, чтобы была мотивация развиваться», – подытожила Ивлеева.
По ее словам, не имеет значения, во что она одета, «ведь главное – душа».
Ранее блогер отпраздновала тот факт, что число ее подписчиков в Instagram достигло 17 млн. Она организовала салют и выпила шампанское, после чего села за руль.
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