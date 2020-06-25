Мнение: Коронавирус: идёт ли эпидемия на спад

25.06.2020, 20:50, Разное

Друзья, а что у нас с коронавирусом? По официальным данным эпидемия заканчивается, однако врачи пишут, что больных меньше не становится, а пациенты всё ещё лежат плотненько: и в инфекционных, и в обычных больницах.

Да, ограничения потихоньку снимают, но это само по себе ничего не значит. Людям нужны деньги, а страна не имеет права сползти в карантинный экономический кризис, так как экономические кризисы убивают надёжнее любой инфекции. Из двух зол, — коронавирус и кризис, — власти явно склоняются в пользу первого, как менее опасного для населения.

Простые граждане пишут, что тестирование проводится не идеально. Многие больные коронавирусом не попадают в статистику, так как болеют дома, и так как врачи отказываются тратить на них тесты. Возможно, очевидцы врут, но навряд ли: таких сообщений много, и на происки вражеских ботов они не похожи.

Ещё больные пишут, что заражаются короной даже осторожные пациенты, которые носят маски, протирают покупки спиртом и отключают на телефонах 5G. Пока что неясно, что именно нужно (или не нужно) делать, чтобы существенно снизить риски. Кто-то из врачей писал, что главный путь заражения — вдыхание инфицированного воздуха на протяжении 10 минут. Другие пишут, что очень важно, сколько именно вируса попадёт в организм. Если вдохнуть чуть-чуть вируса, то организм успеет выработать мощный иммунитет прежде, чем вирус размножится. Если хапануть большую дозу, корона покуражится над больным по полной.

Насколько всё это соответствует действительности, я не знаю. Учёные тем временем продолжают нас запугивать:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ef2d8f29a79471a0bab51dc

У половины вылечившихся от коронавируса в дальнейшем могут возникнуть физические, когнитивные и психологические нарушения. А каждому третьему переболевшему грозит фиброз легких, предупредили британские врачи.

Каждый третий пациент, вылечившийся от коронавируса, может всю оставшуюся жизнь страдать от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств. К такому выводу пришли специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании, сообщает The Daily Telegraph.

По данным исследования, у 30% переболевших коронавирусной инфекцией в дальнейшем может развиться фиброз легких. Это заболевание, при котором в легких образуется рубцовая ткань, что приводит к нарушению дыхательной функции и ухудшению насыщения крови кислородом.

У половины вылечившихся могут наблюдаться физические, когнитивные и психологические нарушения, и около 70% могут страдать от бредового расстройства. У каждого десятого пациента выявляли острое поражение сердца.

Скорое всего, статья — просто очередное изнасилование журналиста учёными, однако фиброз весьма неприятная штука. Лично я бы хотел по возможности обойтись без этого перка.

Коллеги, расскажите, как обстоят дела с коронавирусом у вас? Особенно интересно, что сейчас с больницами: пустеют ли потихоньку койки по мере выписки выздоравливающих. Полагаю, именно этот показатель, — количество коронавирусных больных в больницах, — лучше всего показывает, идёт ли инфекция на спад.