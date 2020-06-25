Собянин заявил о неготовности Москвы к полному открытию для туристов

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25.06.2020, 20:48, Новости дня

Российская столица пока не готова к полноценному открытию туристического сезона, некоторые ограничения придется оставить, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин в эфире «Россия 24».

«Что касается туристических потоков, то вы знаете, что с 1 июля по стране открывается курортный сезон. В Москве мы пока все-таки многие вещи ограничим», – передает «Интерфакс» сообщение мэра.

По его словам, несмотря на работу в городе привлекательных для туристов ресторанов и магазинов, ограничивается «набор организованных групп туристов».

«Но и самое важное: для туристов очень привлекательно проведение крупных красивых красочных мероприятий. Пока они не заработают. И, естественно, что туристическая отрасль полностью не восстановится», – отметил он.

Собянин также выразил надежду, что «в скором времени туризм восстановится» и уточнил, что вопрос о возобновлении в Москве массовых мероприятий будет рассмотрен в июле.

Ранее Собянин объявил об очередном этапе снятия ограничений. В частности, были отменены ограничения на работу библиотек и детских садов, в обычный режим работы вернулись учреждения соцзащиты населения. 

Кроме того, стало известно, что посещение кинотеатров, театров и других массовых мероприятий могут разрешить уже в июле.



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