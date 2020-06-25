Все попытки повторного голосования по Конституции будут пресекаться

25.06.2020, 20:48, Новости дня

Возможность «двойного» голосования по поправкам в Конституцию исключена, сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов.

«Если говорить про ту ситуацию с дистанционным электронным голосованием. Система имеет страховочный механизм. 30 июня после того как закончится дистанционное электронное голосование, выверяют списки для того, чтобы понять, кто не проголосовал и может проголосовать 1 июля на своем домашнем участке, а также те, кто проголосовал, и по ним будет проведена сверка со списками пришедших на избирательные участки для исключения возможных злоупотреблений», – передает слова Ермолова агентство «Москва».

Юрий Ермолов добавил, что принято решение после этого случая в ручном режиме сверять все списки участников голосования по месту жительства со списками участников голосования, записавшихся на дистанционное электронное голосование.

Председатель Московской городской избирательной комиссии заявил, что попытка повторно проголосовать является нарушением закона.

«Злоупотребление правом – серьезная тема. За попытки повторного голосования предусмотрена административная ответственность, а в случае многократного злоупотребления – уголовная ответственность», – сказал Ермолов.

Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов заявил, что голоса участников дистанционного голосования по поправке к Конституции, попытавшихся проголосовать на обычных участках, будут учтены только один раз, а к членам избирательных комиссий, которые выдали таким гражданам бюллетени, примут дисциплинарные меры.

1 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию. Общероссийское голосование пройдет с 25 июня по 1 июля. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня – с 8.00 до 16.00. Жители труднодоступных районов, по закону, могли принять участие в голосовании досрочно – в течение 20 дней до официальной даты голосования, то есть с 10 июня. Итоги голосования будут подводить 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем.

Первые участки для голосования по Конституции открылись в четверг на Камчатке и Чукотке. К 4.00 мск голосование по поправкам началось во всех регионах Дальнего Востока. В 6.00 мск первые участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись в Поволжье. В 8.00 участки для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ открылись в Москве. В 10.00 мск началось электронное голосование по поправкам в Конституцию.

Глава государства Владимир Путин заявлял, что результаты голосования по поправкам в Конституцию не должны накручиваться, нельзя никого принуждать.