Главред шведского журнала назвал высоким уровень организации голосования в России

25.06.2020, 20:48, Новости дня

Главный редактор шведского еженедельника Nya Tider Вавринец Сук в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил высокий уровень организации процесса голосования и вирусной безопасности на участках по итогам первого дня.

«Перед поездкой в Россию мы изучали медийное поле и пока не обнаружили какой-то конструктивной критики поправок. В целом на участках все организовано на высшем уровне. Общаясь с председателем и членами комиссии, мы задавали много вопросов о процессе голосования и на все получили исчерпывающие ответы. Беседы с простыми гражданами, общественными наблюдателями и членами комиссии на участках не выявили негативных настроений. Выборы проходят на высоком техническом и организационном уровне», – сказал журналист.

Ранее международные наблюдатели на голосовании по поправкам в Конституцию высоко оценили меры подготовки участников для голосования. Председатель попечительского Совета благотворительного фонда «Жива» Жанин Арнольди-Зих обратила внимание на необходимый уровень санитарной безопасности на участке №155.

1 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию. Общероссийское голосование пройдет с 25 июня по 1 июля. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня – с 8.00 до 16.00. Жители труднодоступных районов, по закону, могли принять участие в голосовании досрочно – в течение 20 дней до официальной даты голосования, то есть с 10 июня. Итоги голосования будут подводить 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем.

Первые участки для голосования по Конституции открылись в четверг на Камчатке и Чукотке. К 4.00 мск голосование по поправкам началось во всех регионах Дальнего Востока. В 6.00 мск первые участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись в Поволжье. В 8.00 участки для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ открылись в Москве. В 10.00 мск началось электронное голосование по поправкам в Конституцию.

Глава государства Владимир Путин заявлял, что результаты голосования по поправкам в Конституцию не должны накручиваться, нельзя никого принуждать.