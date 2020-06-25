 

Главред шведского журнала назвал высоким уровень организации голосования в России

25.06.2020, 20:48, Новости дня

Главный редактор шведского еженедельника Nya Tider Вавринец Сук в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил высокий уровень организации процесса голосования и вирусной безопасности на участках по итогам первого дня.

«Перед поездкой в Россию мы изучали медийное поле и пока не обнаружили какой-то конструктивной критики поправок. В целом на участках все организовано на высшем уровне. Общаясь с председателем и членами комиссии, мы задавали много вопросов о процессе голосования и на все получили исчерпывающие ответы. Беседы с простыми гражданами, общественными наблюдателями и членами комиссии на участках не выявили негативных настроений. Выборы проходят на высоком техническом и организационном уровне», – сказал журналист.

Ранее международные наблюдатели на голосовании по поправкам в Конституцию высоко оценили меры подготовки участников для голосования. Председатель попечительского Совета благотворительного фонда «Жива» Жанин Арнольди-Зих обратила внимание на необходимый уровень санитарной безопасности на участке №155.

1 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию. Общероссийское голосование пройдет с 25 июня по 1 июля. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня – с 8.00 до 16.00. Жители труднодоступных районов, по закону, могли принять участие в голосовании досрочно – в течение 20 дней до официальной даты голосования, то есть с 10 июня. Итоги голосования будут подводить 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем.

Первые участки для голосования по Конституции открылись в четверг на Камчатке и Чукотке. К 4.00 мск голосование по поправкам началось во всех регионах Дальнего Востока. В 6.00 мск первые участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись в Поволжье. В 8.00 участки для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ открылись в Москве. В 10.00 мск началось электронное голосование по поправкам в Конституцию.

Глава государства Владимир Путин заявлял, что результаты голосования по поправкам в Конституцию не должны накручиваться, нельзя никого принуждать.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.06 / Взорванный дом в Киеве сняли с дрона. Видео

20.06 / США отклонили запросы авиакомпаний Китая на полеты

07.05 / Красноярский бизнесмен Анатолий Быков задержан по подозрению в организации двойного убийства

01.05 / Парасюк: Маломуж пришел к Януковичу и сказал: “Беги отсюда или завтра здесь будут гости! У них оружие!”

30.04 / Россиян предупредили о возвращении моды на экстрасенсов и целителей

18.05 / Бизнесмены попросили изменить правовые и санитарные нормы после снятия ограничений

23.04 / Magnus Carlsen Invitational. Непомнящий вышел вперед в матче с Гири

10.05 / Пятый самолет с российскими военными вылетел из Италии

31.05 / “Сначала инвестировать”. В Минздраве объяснили, почему в Украине не разрабатывают вакцины от COVID-19

17.04 / Медведев заявил о работе над идеей созыва «пятерки» по глобальной безопасности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска