Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»

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25.06.2020, 20:30, Новости дня

Препарат для лечения новой коронавирусной инфекции «Арепливир» на основе фавипиравира компании «Промомед» получил одобрение Министерства здравоохранения России.

«Торговое наименование лекарственного препарата – «Арепливир». Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование – Фавипиравир», – передает РИА «Новости» информацию из государственного реестра лекарственных средств.

Ранее в РФ для лечения коронавируса был одобрен препарат «Авифавир» на базе «Фавипиравира». Он доказал свою эффективность в клинических испытаниях. В мае лекарство было зарегистрировано Минздравом. Пока его нельзя купить в аптеке, оно доступно только пациентам стационаров и применяется под наблюдением врача. Препарат в рамках ОМС будет бесплатным.



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