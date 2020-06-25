 

“Нимбус” готовит к первому полету новый многоцелевой самолет на замену “кукурузнику”

25.06.2020, 20:30, Разное

Сотрудники новосибирского летно-исследовательского центра “Нимбус” занимаются модернизацией нового многоцелевого самолета, который станет заменой “кукурузника”. Заказанный Mongolian Aircraft Industries усовершенствованный образец Ан-2 осуществит первый полет в этом месяце.
Новейший летальный аппарат разрабатывают на основе той же “Аннушки” или “кукурузника”, однако в дополнение ему установят канадский двигатель. Владимир Барсук, заслуженный летчик-испытатель, отметил, что после всех испытаний и прохождения процедур сертификации у монгольской компании появится возможность наладить производство модернизированного Ан-2 в своей стране. Эксперт сообщил, что Улан-Батор заинтересован в серийном выпуске “кукурузников”.

Как информирует портал “ПолитЭксперт” со ссылкой на слова специалиста, следует наладить производство, выстроив все кооперационные связи и соблюдая все технологии. О планах организации в Монголии сборки ремоторизованной модификации Ан-2 было известно год назад. Mongolian Aircraft Industries тогда заявляла, что продажи выпускаемой техники будут осуществляться на территории Монголии, Юго-Восточной Азии, Афганистана и Пакистана. Руководство компании оценивало инвестиции на начальном этапе проекта в 8-10 млн долларов.



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