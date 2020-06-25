Мнение: О собаках и больных зооненавистничеством.

25.06.2020, 20:18, Разное

Одна умная дама в комментах к посту за искалеченную “Аэрофлотом” собаку написала следующее: “Я вообще не понимаю, каким надо быть отморозком, чтобы собаку сдавать в багаж…” И другая пишет не менее умные вещи: “Согласна.. детей же не сдают в багаж”. И первую больные зооненавистничеством сразу всю заминусовали (собака же для многих – вещь, к сожалению, так почему бы и не сдать в багаж), но я с ней полностью согласен. Как и со второй. И вот сейчас напишу страшные для зооненавистников вещи, но для меня Гафса – как ребёнок. И мне и присниться не может, чтобы её в багажный отдел сдавать. Она же не чемодан, в конце концов, какой-нибудь! А вам, сдающим. совсем своих собак таки не жалко, что ли?

Кстати, вангую уже грядущие вопли из палаты зооненавистников про совсем спятившую зоошизу, которая до чего дошла, уже какой-то мерзкое шавло за ребёнка считает (один идиотолог… тьфу, идеолог зооненавистничества так и писал, что собака – это имущество и считать его членом семьи – признак сумасшествия, а второй пошёл ещё дальше и написал, что собака – не просто имущество, а просто как кирпич какой-нибудь). Ну, во-первых, не “мерзкое”, лично у меня она маленькая и красивая, а во-вторых, если я своими руками из больного рахитичного щенка её вырастил, так ПОЧЕМУ она мне не может быть вместо ребёнка? Потому только, что у детей две ноги, а у неё четыре, и они вырастут в людей, а она нет? Так знаете, вот посмотришь иногда на этих людей, которых вы так любите, зооненавистники и человекодрочеры, и думаешь – ну слава тебе, Господи, что хоть животные в такое не вырастают!

Но хотя я наконец-то узнал, какие именно уроды вырывают собакам челюсти, сжигают их на глазах у детей и морят их голодом или вешают в Кировском кошек на деревья. Ведь если собака или кошка – это как кирпич какой-нибудь, а не живое существо, то её можно мучить, ведь кирпичи же боли не чувствуют, и кормить не надо, ведь кирпичи же не кормят, верно, больные догхантерством? Только какого же хрена вы в старости потом плачетесь, что дети (а с такими подходами вы НОРМАЛЬНЫХ детей не сможете вырастить, я уверен) вас бросают после какого-нибудь инсульта и не ухаживают, а пропивают вашу пенсию? Если для вас собака – это кирпич, почему же вы, лишившись возможности передвижения, не сможете для свои детей таким же “кирпичом” стать?

А вообще, я понимаю, конечно, что в секте догхантеров такое читать строго запрещается, но эти давпайопы (извините мой русский, но тут иначе не назовёшь) хоть бы загуглили, как собаки самоотверженно спасают людей, погибая, бывает, при этом сами, или умирают, лишившись хозяев (кошки, кстати, тоже таки бывают, сам лично как-то читал). Вот тебе и “кирпичи” бездушные…